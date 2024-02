Bateria HONOR Magic6 Pro przetrwała wystrzelenie w kosmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR przeprowadziła szereg ekstremalnych testów, którym poddano baterię drugiej generacji w smartfonie HONOR Magic6 Pro. Urządzenie, które będzie miało swoją europejską premierę na targach MWC w Barcelonie zostało wystrzelone w przestrzeń kosmiczną oraz umieszczone w temperaturze –20°C. Wyniki testów krzemowo-węglowej baterii drugiej generacji, dały zaskakujące rezultaty. W ramach efektownego testu urządzenie zostało wysłane w przestrzeń kosmiczną. Po prawie 3 godzinach lotu z włączonym ekranem smartfon wrócił na Ziemię, z poziomem naładowania baterii wynoszącym 86%. Całe wydarzenie zostało uwiecznione na widowiskowym nagraniu - KLIK.







Wytrzymałość baterii smartfona sprawdził również youtuber PhoneBuff, który umieścił HONOR Magic6 Pro w chłodziarce, w której temperatura osiągnęła –20°C. W trakcie całego testu korzystał on z aplikacji YouTube. Ostatecznie najnowszy flagowiec marki HONOR po pełnym naładowaniu wytrzymał w ekstremalnych warunkach 13 godzin i 7 minut.













Źródło: Info Prasowe - HONOR

Mając na uwadze fakt, że kondycja baterii i czas pracy mają obecnie bardzo duże znaczenie dla użytkowników smartfonów, marka HONOR zaczęła pracować nad przełomowymi rozwiązaniami dla tego podzespołu. W ten sposób w serii Magic6 zastosowano kompozyt krzemowo-węglowy drugiej generacji, który był wcześniej wykorzystywany w innych branżach. Rozwiązanie używane do tej pory m.in. przez firmę Tesla zapewnia wyjątkową wytrzymałość baterii przy zaskakująco niskich temperaturach.Zespół badawczo-rozwojowy marki HONOR przeprowadził dogłębną analizę struktury chemicznej krzemu, aby po raz pierwszy dostarczyć użytkownikom smartfonów niezwykle wydajne ogniwo, w którym zastosowano ten pierwiastek. Najnowsza, krzemowo-węglowa bateria drugiej generacji może pochwalić się wzrostem gęstości energii o 6% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań z użyciem grafitu. Dzięki temu w nadchodzącym flagowcu HONOR Magic6 Pro znajdzie się pojemna bateria 5600 mAh.Krzemowo-węglowa bateria zastosowana w linii Magic6 jest zasilana przez układ HONOR E1, który wpływa na wydajność i zarządzanie energią. Chipset w inteligentny sposób rozpoznaje temperaturę otoczenia, dzięki czemu optymalizuje proces ładowania i zapobiega procesowi starzenia się baterii. Układ potrafi również dynamicznie dostosowywać algorytm obliczeniowy w oparciu o różne napięcie. Dzięki zastosowaniu chipsetu HONOR E1 seria Magic6 zachowuje wyjątkową wydajność w bardzo trudnych warunkach. Przy pełnym naładowaniu baterii w temperaturze –20°C urządzenie radzi sobie lepiej niż smartfony konkurencji nawet podczas długiego korzystania z mediów społecznościowych.Aby ocenić odporność i trwałość nowej, krzemowo-węglowej baterii drugiej generacji marka HONOR przeprowadziła szereg testów i badań. Sprawdzono jej zachowanie w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach, w trakcie ich nagłej zmiany oraz w warunkach niskiego ciśnienia. Wykonano też testy niezawodności, w których bateria została poddana wibracjom, upadkom czy wstrząsom przy dużej prędkości. W celu oceny wydajności w różnych wymagających sytuacjach takich jak przeładowanie, zwarcia w wysokiej temperaturze czy wymuszone rozładowanie przeprowadzono także pomiary elektryczne. Przeprowadzono też symulację wydajności ogniwa po dwóch latach codziennego korzystania. Pomimo ekstremalnych testów nowy rodzaj baterii zachowuje swoją wydajność.Wspomniana bateria pojawi się w najnowszym flagowcu HONOR Magic6 Pro. Model ten zadebiutuje w Europie już 25 lutego na targach MWC w Barcelonie. Marka HONOR zaprasza do śledzenia premiery poprzez transmisję na żywo: www.hihonor.com/pl/events/honor