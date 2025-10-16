Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts oraz Battlefield Studios ogłosiły, że Battlefield 6 odniósł spektakularny sukces, zaliczając najlepszy debiut w historii serii. Battlefield 6 jest dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC (Steam, EA App, Epic Games Store). Po największym w livestreamie EA, zorganizowanym z okazji zapowiedzi gry oraz otwartej becie, Battlefield 6 zaliczył największy weekend otwarcia w historii serii. Gra osiągnęła rekordową sprzedaż w pierwszym weekendzie od premiery, przekraczając 7 milionów sprzedanych egzemplarzy. Rekord został pobity również na platformie Steam, gdzie gra zadebiutowała z największymi wynikami w historii Electronic Arts. W trakcie weekendu premierowego rozegrano ponad 172 miliony meczów online, a transmisje z gry oglądano ponad 15 milionów godzin. Społeczność jest niezwykle zaangażowana, Battlefield 6 przyciągnął największą liczbę graczy online w historii serii.







Battlefield 6 przenosi rozgrywkę na niespotykany dotąd poziom, wprowadzając nowe tryby wieloosobowe, ekscytującą kampanię fabularną, liczne ulepszenia oraz piaskownicę, w której każda walka, pojazd i taktyka mają znaczenie. Powraca również tryb Portal, oferujący zaawansowane narzędzia, które pozwalają graczom wykazać się swoją kreatywnością i tworzyć zupełnie nowe doświadczenia.



Premiera Battlefield 6 to pierwszy krok w realizacji wizji stworzenia spójnego uniwersum Battlefield, które połączy wszystkie odsłony serii. Już 28 października rusza Sezon 1, który rozpocznie się od etapu Niezależnych operacji, w którym gracze otrzymają nową mapę Pola Blackwell, tryb Punkt uderzenia przeznaczony dla zespołów 4v4, a także nowe uzbrojenie. Kolejna faza, Kalifornijski opór, zaplanowana na 18 listopada, przeniesie graczy na mapę Eastwood osadzoną w południowej Kalifornii i wprowadzi tryb Sabotaż przeznaczony dla starć 8v8. Finał sezonu nastąpi 9 grudnia wraz z etapem Zimowa ofensywa, który obejmie zimową wersję mapy Empire State oraz wydarzenie tematyczne.



Battlefield 6 jest dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 jest dostępny w Edycji Standardowej (299.90 PLN) oraz w Edycji Phantom (429.90 PLN). Edycja Phantom zawiera pełną wersję gry Battlefield 6, wyjątkowy zestaw skórek żołnierza „Drużyna Widmo”, a także dwa zestawy nowoczesnej broni, skórkę na pojazd i skórkę na nóż bojowy. Edycja Phantom zawiera także żeton Battlefield Pro, pakiet sezonu 1, w skład którego wchodzi przepustka bojowa, 25 pominięć poziomów, wyjątkowe przedmioty kosmetyczne, żetony PD i wiele więcej.



















źródło: Info Prasowe - Electronic Arts