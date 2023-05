Belkin Connect 4-Port USB-C – szybki, wszechstronny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Belkin wprowadza na polski rynek nowy, 4-portowy hub USB, który doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie nowoczesnych laptopów, wyposażonych w ograniczoną liczbę portów USB. Belkin Connect 4-Port USB-C jest zgrabny, bardzo szybki – obsługuje transfery do 10 Gb/s oraz ładowanie PD 100 W, a na dodatek przyjazny dla środowiska. Najnowszy hub marki Belkin jest w aż 72% wykonany z materiału z recyklingu – plastiku PCR (Post-Consumer Recycled Plastics). Urządzenie jest częścią nowej serii produktów firmy, która zobowiązała się do stosowania jak najbardziej przyjaznych dla środowiska surowców, zarówno podczas wytwarzania samych produktów, jak i ich opakowań, oraz w innych procesach produkcyjnych.







Belkin Connect 4-Port USB-C oferuje użytkownikowi cztery porty USB-C – świetnie przyda się zatem użytkownikom komputerów przenośnych czy tabletów, które mają ograniczoną liczbę portów USB, lub posiadaczom komputerów stacjonarnych, których użytkownicy chcą doposażyć się w najnowsze porty USB-C.

Urządzenie bez problem obsługuje wszelkie akcesoria podłączane poprzez USB-C – kamery, aparaty fotograficzne, klawiatury, myszy, głośniki czy dyski zewnętrzne. Co istotne, obsługuje ono również ładowanie Power Delivery do 100 W oraz szybką transmisję danych 10 Gb/s.



Nowy hub jest kompatybilny zarówno z komputerami pracującymi pod kontrolą Windows, jak i Mac oraz Chrome OS, nie wymagając dodatkowego oprogramowania. Cenę Belkin Connect 4-Port USB-C ustalono na 210 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Belkin