Belkin prezentuje podstawkę Auto-Tracking Stand Pro z DockKit

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Belkin zaprezentował dziś pierwsze w historii akcesorium współpracujące z DockKit – Auto-Tracking Stand Pro. Zupełnie nowa podstawka Stand Pro zapewnia automatyczną, cichą, zmotoryzowaną i płynną pracę kamery przy użyciu wbudowanej kamery iPhone’a oraz technologię automatycznego śledzenia obiektów DockKit, aby śledzić obiekty na kamerze, gdy poruszają się po swojej przestrzeni, z 360-stopniowym obrotem i 90-stopniowym pochyleniem. Jest to idealne akcesorium do angażujących połączeń wideo lub nagrywania interaktywnych treści, które wymagają dużej ilości ruchu.







DockKit, zaprojektowany dla systemu iOS do użytku z przednimi i tylnymi kamerami, pozwala użytkownikom łatwo tworzyć, prezentować i nagrywać treści bez konieczności pobierania aplikacji innych firm w zaledwie czterech prostych krokach:

1. Zamocowanie iPhone’a 12 lub nowszego modelu z Magsafe na podstawce Stand Pro przy użyciu MagSafe

2. Sparowanie przez NFC

3. Włączenie kamery w aplikacjach FaceTime, Instagram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams lub innych aplikacjach mediów społecznościowych lub platformach komunikacyjnych

4. Rozpoczęcie tworzenia treści



Dzięki podstawce Stand Pro użytkownicy mogą z łatwością rozszerzyć pole widzenia do 360 stopni obrotu i 90 stopni pochylenia dzięki obsłudze modelu ruchu nachylenia i odchylenia oraz funkcji automatycznego śledzenia. Pozwala to twórcom skupić się na treści, podczas gdy DockKit automatycznie utrzymuje obiekt w kadrze pod każdym kątem, rejestrując naturalne ruchy bez konieczności ręcznej regulacji.



Najważniejsze cechy, ceny i dostępność:

• Wykonanie z MagSafe – jednoczesne rozmowy i ładowanie dzięki szybkiemu ładowaniu bezprzewodowemu do 15 W, gdy podstawka Stand Pro jest podłączona.

• Śledzenie ruchu w zakresie 360º – śledzenie ruchu za pomocą DockKit zawsze utrzymuje osoby w kadrze, bez względu na to, ile razy okrążają pomieszczenie.

• Automatyczny pochył o 90º – nagrywanie pod dowolnym kątem przy użyciu przedniej lub tylnej kamery z automatyczną regulacją kąta wideo dla wysokich lub niskich pozycji.

• Aktywacja jednym przyciskiem – włączanie i wyłączanie śledzenia ruchu jednym przyciskiem; wskaźnik LED wskaże, czy śledzenie jest aktywne.

• Akumulator – brak gniazdka ściennego nie stanowi problemu; stacja dokująca zapewnia 5 godzin pracy na akumulatorze, umożliwiając rejestrowanie treści podczas podróży.

• W zestawie kabel USB-C o długości 1.5 m i zasilacz o mocy 30 W.



Zgodnie z zobowiązaniem firmy do znalezienia bardziej odpowiedzialnych sposobów tworzenia produktów podstawka Auto-Tracking Stand Pro została wykonana w bardziej odpowiedzialny sposób z wykorzystaniem minimum 75% materiałów PCR i sprzedawana jest w opakowaniach niezawierających tworzyw sztucznych.



Urządzenie w cenie 179.99 USD będzie wkrótce dostępne na stronie Belkin.com i u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie. Bieżące informacje o produktach możesz otrzymywać wybierając opcję „Powiadom mnie o dostępności” w sklepie internetowym Belkin.

























Źródło: Info Prasowe - Belkin