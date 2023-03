Bemi - Nowe modele smartwatch’y dla dzieci

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski dystrybutor marki Bemi, firma 4cv wprowadza na nasz rynek kolejne modele smartwatchy dla dzieci – Linko, Linki i Jello. Wszystkie nowe modele Bemi mają wbudowany moduł 4G/LTE, co w połączeniu z wyposażeniem w mikrofon, głośnik oraz aparat sprawia, że urządzenie umożliwia nie tylko prowadzenie rozmów, lecz także połączeń wideo. Smartwatche spełniają normę wodoodporności IP67, a więc młodzi użytkownicy mogą bezpiecznie w nich spędzać czas na dworze, także w deszczowe dni, gdyż urządzenia są odporne na pył oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.







Akumulator zegarków ma pojemność 700 mAh, a ładowanie następuje za pomocą magnetycznego złącza. Smartwatche posiadają 7 prostych gier, w tym edukacyjną grę matematyczną. Wbudowany kalkulator będzie urozmaiceniem oraz wsparciem podczas nauki. Rozdzielczość wyświetlaczy wszystkich nowych smartwatchy od Bemi to 240 x 240 pikseli.



Wsparcie samodzielności oraz bezpieczeństwa dziecka

Bemi Linko, Linki oraz Jello mają wbudowany krokomierz, który motywuje do regularnej aktywności fizycznej, oraz monitor snu, który ułatwia dbanie o regularne godziny snu. Funkcja budzika, w którą wyposażone są zegarki, może być wsparciem nauki samodzielności. Smartwatche posiadają funkcję nagradzania przez rodzica drobnych sukcesów dziecka za pomocą serduszek wysyłanych z aplikacji opiekuna. Dodatkowo urządzenia posiadają narzędzie GEO ogrodzenia, pozwalające na wyznaczenie terenu, po którym dziecko może swobodnie się poruszać oraz alarm SOS, dzięki któremu może ono jednym przyciskiem poinformować rodzina o niebezpiecznej sytuacji.



Bemi Linko i Linki z funkcjami kontroli zdrowia dziecka

Modele smartwatchy Bemi Linko i Linki posiadają dodatkowo funkcję pomiarów tętna, ciśnienie krwi oraz saturacji, które mogą być wykonane zarówno bezpośrednio z poziomu zegarka, jak i zdalnie, z poziomu aplikacji rodzica. Dane są zapisywane i przechowywane w aplikacji, dzięki czemu opiekun może przeglądać i porównywać wyniki z różnych okresów. Dodatkowo rodzic może ustawić na swoim telefonie powiadomienie, gdy temperatura ciała lub puls dziecka przekroczy oznaczoną wartość. W ten sposób opiekun może dowiedzieć się o złym samopoczuciu dziecka, nawet jeśli będzie ono w szkole lub na placu zabaw. Wsparciem nauki samodzielności i łączenia szkoły z innymi zajęciami będzie wbudowany kalendarz.



Bemi Linko, Linki i Jello współpracują ze smartfonami z systemami operacyjnymi Android (4.4 lub nowszy) oraz iOS (8.0 lub nowszy). Obsługa możliwa jest przez darmową aplikację SeTracker2, dostępną w Google Play Store oraz App Store.



Smartwatch Bemi Linko o okrągłej kopercie o wymiarach 55.2 x 18.4 mm i wadze 55 g w kolorze różowym, fioletowym, granatowym oraz szarym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 399 PLN.

Bemi Linki o kwadratowej kopercie o wymiarach 49.6 x 18.4 mm i wadze 55 g w kolorze różowym, fioletowym, granatowym oraz szarym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 379 PLN.

Bemi Jello o prostokątnej kopercie o wymiarach 44.8 x 16 mm i wadze 50 g w kolorze różowym, błękitnym, granatowym oraz zielonym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 349 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / 4CV Mobile