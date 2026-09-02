BenQ - projektory golfowe z technologią AI Sim Sense

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ ogłosiło dziś wprowadzenie na rynek modeli AK900ST i AK800ST – pierwszych na świecie projektorów do symulacji golfa opartych na sztucznej inteligencji, które zapoczątkowują nową erę realistycznej symulacji pola golfowego. Sercem tej innowacji jest BenQ AI Sim Sense™, zaawansowana technologia poprawy obrazu oparta na wbudowanym procesorze APU (AI Processing Unit), która odtwarza każdą scenę golfową z autentycznym realizmem, a funkcje automatycznej konfiguracji zapewniają szybszą i łatwiejszą instalację projektora.







Przekształcanie golfa halowego dzięki realizmowi sztucznej inteligencji

Według Grand View Research, globalny rynek symulatorów golfa szacowano w 2024 roku na około 1.74 miliarda dolarów i według prognoz do 2030 roku osiągnie on wartość 2.9 miliarda dolarów, rosnąc w tempie 9.4% CAGR, napędzany rosnącym popytem na rozrywkę halową i zaawansowane technologie symulacyjne. W miarę jak symulacje golfa ewoluują od podstawowych narzędzi treningowych do platform rozrywki immersyjnej, realizm wizualny staje się coraz ważniejszy— od dokładnego odwzorowania kolorów pola golfowego i ukształtowania terenu po kinowe wrażenia na wielką skalę.



Światowa nowość: przedstawiamy BenQ AI Sim Sense

Stworzona specjalnie z myślą o symulacji golfa technologia BenQ AI Sim Sense wykracza poza konwencjonalne ulepszanie obrazu za pomocą sztucznej inteligencji. Zintegrowana z modelami AK900ST i AK800ST oraz zasilana przez wbudowany procesor APU, technologia ta nieustannie analizuje całe środowisko symulacji, w tym zawartość pola golfowego wyświetlaną na ekranie, oświetlenie otoczenia w pomieszczeniu oraz sam ekran, aby dokładnie zrozumieć, czego wymaga każda konfiguracja. Dzięki AI Sim Sense każdy szczegół symulacji gry w golfa jest inteligentnie optymalizowany pod kątem otoczenia. Sztuczna inteligencja automatycznie dostosowuje nasycenie kolorów, kontrast, rozdzielczość i ostrość obrazu, aby wydobyć realistyczne szczegóły — od żywych odcieni zieleni na oświetlonym słońcem fairwayu i subtelnych tekstur w cieniu greenu po bardziej błękitne niebo oraz wyraźne, realistyczne detale na całym polu golfowym.



Oprócz jakości obrazu oba modele oferują również zestaw zautomatyzowanych funkcji, które upraszczają instalację i ograniczają konieczność ręcznych regulacji, umożliwiając użytkownikom płynne przejście od konfiguracji do rozgrywki:

• Funkcja Auto Screen Fit 2.0 automatycznie wykrywa i dopasowuje zakrzywione lub płaskie ekrany uderzeniowe za pomocą jednego naciśnięcia, kierując się intuicyjnym wzorem o rozmiarze 35% powierzchni ekranu.

• Funkcja Auto Focus zapewnia precyzję ustawienia ostrości dzięki silnikowi elektrycznemu, eliminując konieczność ręcznej regulacji.

• Funkcja Ambient Visual Enhancer automatycznie dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do oświetlenia otoczenia w pomieszczeniu.



Jeden adaptacyjny projektor, nieograniczona rozrywka

Oprócz symulacji golfa modele AK900ST i AK800ST pełnią rolę wszechstronnych projektorów rozrywkowych z funkcją Scene Memory, umożliwiając płynne przechodzenie między golfem, filmami, grami i transmisjami sportowymi dzięki zoptymalizowanym ustawieniom obrazu dla każdego scenariusza. Dzięki funkcji „obraz w obrazie” (PiP) z dwoma źródłami użytkownicy mogą oglądać samouczki golfowe na YouTube równolegle z symulacją gry, co ułatwia początkującym naśladowanie technik ekspertów i szybsze doskonalenie umiejętności.



Projektory będą dostępne w Polsce pod koniec września br.



























źródło: Info Prasowe / BenQ