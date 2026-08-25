BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ, ogłosiło dziś dostępność swojej nowej serii profesjonalnych monitorów Creative Pro PV50. Obejmuje 32-calowy model 4K PV3250U i 27-calowy PV2750U. Zaprojektowano je dla montażystów wideo i specjalistów od postprodukcji. Zapewniają one precyzyjną i niezawodną gradację kolorów w procesach edycyjnych, umożliwiając uzyskanie przewidywalnych i spójnych rezultatów w reklamach, filmach krótkometrażowych, materiałach firmowych i materiałach kampanii w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych profesjonalnych monitorów, które koncentrują się przede wszystkim na gamie kolorów i kalibracji, seria PV50 została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezawodną podstawę do gradacji i oceny, od dokładnego odwzorowania cieni po długoterminową stabilność kolorów.







Bazując na tych innowacjach w zakresie wyświetlaczy, seria PV50 dodatkowo usprawnia procesy postprodukcyjne dzięki zintegrowanym narzędziom, takim jak Shadow Check do kontroli szczegółów o niskiej luminancji, Marker do podglądu z wieloma proporcjami obrazu i liniami pomocniczymi kadrowania oraz Area Zoom do powiększania wybranych obszarów bez wpływu na materiał źródłowy.



• Technologia Dark-Tone Clarity zachowuje detale w cieniach, umożliwiając profesjonalistom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących gradacji kolorów w środowiskach Rec.709. Dzięki technologii AQCOLOR, monitor PV50 jest zoptymalizowany pod kątem środowisk Rec.709 i dostrojony do krzywej gamma 2.4, co zapewnia niezawodne odwzorowanie ciemnych tonów bez efektu załamania czerni i przesunięć tonalnych. W połączeniu z panelem IPS o współczynniku kontrastu 3000:1, zapewnia przewidywalne odwzorowanie detali w cieniach.

• Technologia Corner-to-Corner Uniformity zapewnia spójność kolorów i jasności na całym ekranie, w tym na krawędziach zewnętrznych, często pomijanych w konwencjonalnych procesach kalibracji, minimalizując błędne oceny podczas krytycznej oceny.

• 16-bitowa kalibracja sprzętowa 3D LUT utrzymuje dokładne kolory w całym zakresie tonalnym, a profile są przechowywane bezpośrednio w monitorze, co zapewnia spójną wydajność niezależnie od zmian w systemie.



Przyspiesz swój proces kreatywny

Aby wyeliminować odblaski otoczenia i precyzyjnie ocenić cienie można natychmiast założyć magnetyczny kaptur przeciwsłoneczny. Hotkey Puck zapewnia dostęp do podstawowych trybów kolorów i narzędzi podglądu za pomocą jednego kliknięcia, przyspieszając proces gradacji. Podłączenie jednym kablem Thunderbolt 4, dostarcza wideo, dane i zasilanie o mocy 96 W do komputera Mac, tworząc idealne, uporządkowane miejsce pracy.



Monitor PV3250U dostępny będzie w Polsce we wrześniu 2026 roku w sugerowanej cenie detalicznej producenta 7049 PLN. Gwarancja 36 miesięcy. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.

































źródło: Info Prasowe - BENQ