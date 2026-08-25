2026-08-25 16:49
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

Obrazek BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

BenQ, ogłosiło dziś dostępność swojej nowej serii profesjonalnych monitorów Creative Pro PV50. Obejmuje 32-calowy model 4K PV3250U i 27-calowy PV2750U. Zaprojektowano je dla montażystów wideo i specjalistów od postprodukcji. Zapewniają one precyzyjną i niezawodną gradację kolorów w procesach edycyjnych, umożliwiając uzyskanie przewidywalnych i spójnych rezultatów w reklamach, filmach krótkometrażowych, materiałach firmowych i materiałach kampanii w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych profesjonalnych monitorów, które koncentrują się przede wszystkim na gamie kolorów i kalibracji, seria PV50 została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezawodną podstawę do gradacji i oceny, od dokładnego odwzorowania cieni po długoterminową stabilność kolorów.



Bazując na tych innowacjach w zakresie wyświetlaczy, seria PV50 dodatkowo usprawnia procesy postprodukcyjne dzięki zintegrowanym narzędziom, takim jak Shadow Check do kontroli szczegółów o niskiej luminancji, Marker do podglądu z wieloma proporcjami obrazu i liniami pomocniczymi kadrowania oraz Area Zoom do powiększania wybranych obszarów bez wpływu na materiał źródłowy.

• Technologia Dark-Tone Clarity zachowuje detale w cieniach, umożliwiając profesjonalistom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących gradacji kolorów w środowiskach Rec.709. Dzięki technologii AQCOLOR, monitor PV50 jest zoptymalizowany pod kątem środowisk Rec.709 i dostrojony do krzywej gamma 2.4, co zapewnia niezawodne odwzorowanie ciemnych tonów bez efektu załamania czerni i przesunięć tonalnych. W połączeniu z panelem IPS o współczynniku kontrastu 3000:1, zapewnia przewidywalne odwzorowanie detali w cieniach.
• Technologia Corner-to-Corner Uniformity zapewnia spójność kolorów i jasności na całym ekranie, w tym na krawędziach zewnętrznych, często pomijanych w konwencjonalnych procesach kalibracji, minimalizując błędne oceny podczas krytycznej oceny.
• 16-bitowa kalibracja sprzętowa 3D LUT utrzymuje dokładne kolory w całym zakresie tonalnym, a profile są przechowywane bezpośrednio w monitorze, co zapewnia spójną wydajność niezależnie od zmian w systemie.

Przyspiesz swój proces kreatywny
Aby wyeliminować odblaski otoczenia i precyzyjnie ocenić cienie można natychmiast założyć magnetyczny kaptur przeciwsłoneczny. Hotkey Puck zapewnia dostęp do podstawowych trybów kolorów i narzędzi podglądu za pomocą jednego kliknięcia, przyspieszając proces gradacji. Podłączenie jednym kablem Thunderbolt 4, dostarcza wideo, dane i zasilanie o mocy 96 W do komputera Mac, tworząc idealne, uporządkowane miejsce pracy.

Monitor PV3250U dostępny będzie w Polsce we wrześniu 2026 roku w sugerowanej cenie detalicznej producenta 7049 PLN. Gwarancja 36 miesięcy. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.




BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

BenQ Creative Pro prezentuje serię monitorów PV50

źródło: Info Prasowe - BENQ
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