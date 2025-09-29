BenQ TK705i i TK705STi – kino domowe 4K z Google TV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ zaprezentowało dwa projektory do domowej rozrywki – modele TK705i i TK705STi, zaprojektowane do łatwego wyświetlania wysokiej jakości obrazu w nowoczesnych wnętrzach. Nowe modele z serii TK wykorzystują technologie BenQ CinematicColor i HDR-PRO, zapewniające żywe obrazy o jasności 3000 ANSI lumenów w rozdzielczości 4K UHD. Dodatkowo, projektory wyposażone są w narzędzia ułatwiające szybką organizację projekcji, w tym innowacyjną, 8-kierunkową funkcję Smart Image Adaptation, umożliwiającą szybkie dopasowanie obrazu do ekranu. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na kompleksową rozrywkę, dzisiejsi widzowie oczekują elastycznych rozwiązań na każdą okazję – od wciągających wieczorów filmowych i dużych spotkaniach graczy (game-parties), po leniwe wieczory ze znajomymi i spokojnymi rozgrywkami.







Dokładność odwzorowania kolorów w jakości 4K

Dzięki technologii BenQ CinematicColor, oba projektory osiągają 98% pokrycia palety kolorów Rec.709, zapewniając żywe, realistyczne obrazy, wierne kolorystycznym zamierzeniom reżysera. Opatentowana technologia HDR-PRO dzięki globalnej i lokalnej optymalizacji HDR zwiększa głębię, wyostrza detale i optymalizuje jasność w różnych warunkach oświetleniowych pomieszczenia. Niezależnie od tego, czy światło jest włączone, czy wyłączone, TK705i i TK705STi zapewniają ostry obraz 4K i jakość kinową na ekranach o przekątnej do 150 cali (381 cm).



Plug and Play dla szybszej zabawy

Oba modele zaprojektowano z myślą o natychmiastowej rozrywce dzięki szybkiej instalacji. Wyposażono je w 8-kierunkowy system inteligentnej adaptacji obrazu (Smart Image Adaptation), który w ciągu kilku sekund zapewnia automatyczne, idealne dopasowanie obrazu do ekranu. Wśród funkcji znajdują się: 1,3x zoom optyczny z napędem elektrycznym (tylko w TK705i), automatyczna korekcja trapezowa 2D, autofokus, automatyczny tryb kinowy i wiele innych. Model TK705STi ma natomiast obiektyw o krótkim rzucie (szerokokątny), który umożliwia projekcję obrazu na dużym ekranie w mniejszych pomieszczeniach (z bliskiej odległości). Użytkownicy mogą sterować modelami TK705i/TK705STi za pomocą głosu lub aplikacji mobilnej, co zapewnia intuicyjną, bezprzewodową wygodę podczas codziennego użytkowania lub spontanicznych spotkań przy projekcji na dużym ekranie.



Wbudowany streaming i granie z niskim opóźnieniem

Stworzone z myślą o wspólnej rozrywce z rodziną i przyjaciółmi, projektory TK705i i TK705STi są zintegrowane z Google TV, co umożliwia korzystanie z serwisów Netflix, Prime Video, YouTube i innych. Złącze HDMI 2.1 z technologią ALLM i ultraniskim opóźnieniem wejściowym (5 ms przy 4K/60 Hz) zapewniają płynne i dynamiczne wrażenia z gry na konsolach takich jak PS5, Xbox czy Nintendo Switch. Elastyczna łączność przewodowa i bezprzewodowa, w tym USB-C z zasilaniem 30 W i Bluetooth 5.2, ułatwiają podłączanie soundbarów, telefonów, laptopów i zestawów gamingowych bez użycia adapterów.



Obydwa modele dostępne będą w Polsce w październiku br. Cena nie jest jeszcze znana.





























źródło: Info Prasowe - BENQ