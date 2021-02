BenQ – projektory biznesowe do niewielkich sal konferencyjnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ M560 to najnowsza rodzina czterech projektorów biznesowych o różnych rozdzielczościach: Full HD, WXGA, XGA i SVGA, przeznaczonych do niewielkich sal konferencyjnych. Duża jasność i kontrast, obiektyw ze szklanymi soczewkami o niewielkiej dyspersji oraz specjalny tryb wyświetlania danych i wykresów zapewniają wysoką jakość i czytelność obrazu nawet w dobrze oświetlonych salach. Projektory wyposażone są m.in. w 10W głośnik i dwa gniazda HDMI. Żywotność lampy od 6 do 15 tys. godzin zależnie o trybu pracy.







Projektory są już dostępne w Polsce w sugerowanej przez producenta cenie detalicznej odpowiednio: 3129 PLN za model MH560, 1999 PLN za MW560, 1919 PLN za MX560 i 1549 PLN za MS560. Gwarancja 36 miesięcy (12 miesięcy lub 2000h na lampę), ewentualne naprawy w trybie door-to-door.



























Źródło: Info Prasowe / BenQ