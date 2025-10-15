BenQ prezentuje 27-calowy monitor 4K z kalibratorem kolorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ prezentuje model PD2770U – 27-calowy monitor 4K klasy studyjnej z wbudowanym kalibratorem kolorów, który oferuje małym studiom i zespołom kreatywnym profesjonalną jakość kolorystyczną w przystępnej cenie. Łącząc potwierdzoną przez Pantone dokładność kolorów, zintegrowane rozwiązania kalibracyjne oraz scentralizowane zarządzanie kolorami, PD2770U ustanawia nowy standard na rynku zdominowanym dotychczas przez drogie marki. W produkcji kreatywnej nawet najmniejsza niespójność kolorów może prowadzić do straconych godzin pracy, licznych poprawek i niezadowolonych klientów. Małe studia często nie dysponują scentralizowanymi narzędziami do utrzymania spójności ustawień kolorystycznych na wielu monitorach, co utrudnia uzyskanie jednolitych rezultatów.







PD2770U rozwiązuje te problemy dzięki pokryciu 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 i 100% Rec.709, a także technologii AQCOLOR, która zapewnia precyzyjne i jednolite odwzorowanie kolorów od razu po wyjęciu z pudełka. Każdy egzemplarz ma załączony raport z indywidualnej kalibracji w fabryce. Dzięki certyfikatom Pantone Validated, Pantone SkinTone i Calman Verified, zespoły mogą mieć pewność, że kolory widoczne na ekranie będą zgodne z tym co otrzymamy na wydrukach, w internecie czy na wideo.



Łatwa kalibracja i spójność w całym zespole

W przeciwieństwie do monitorów konsumenckich, które wymagają zewnętrznych urządzeń kalibracyjnych, PD2770U sam kalibruje się dzięki funkcji Light-Adaptive Calibration oraz wbudowanym narzędziom planowania, które zapewniają długoterminową dokładność kolorów dostosowaną do oświetlenia w studiu. Zespoły korzystające z wielu stanowisk mogą używać portu RJ45 LAN i oprogramowania DMS Local do scentralizowanego zarządzania – synchronizując kalibrację i ustawienia monitorów na wszystkich urządzeniach, co oszczędza czas i zapewnia spójne rezultaty.



Narzędzia, które pomagają twórcom skupić się na pracy

Od panelu Nano Matte, który eliminuje odblaski, po magnetycznie mocowaną osłonę przeciwsłoneczną, która zapewnia niezakłócony obraz na ekranie, PD2770U został stworzony z myślą o produktywności na poziomie studyjnym. Oprogramowanie Display Pilot 2 usprawnia przepływ pracy dzięki funkcjom ICCsync, podziałowi (partycjonowaniu) pulpitu i konfigurowalnym skrótom. Bezprzewodowy kontroler Hotkey Puck G3 umożliwia natomiast natychmiastową, dotykową kontrolę nad wejściami, trybami kolorów i jasnością obrazu. Rozwiązania te znacząco zwiększają produktywność i pozwalają zespołom kreatywnym skupić się na tworzeniu a nie na ustawieniach sprzętu.



BenQ PD2770U oferuje studyjną dokładność kolorów oraz wbudowane, scentralizowane narzędzia kalibracyjne w przystępnej cenie. Dzięki mistrzowskiej precyzji dostępnej na każdym stanowisku, PD2770U daje studiom i zespołom kreatywnym pewność w tworzeniu spójnych, gotowych dla klienta rezultatów.



PD2770U dostępny będzie w Polsce w styczniu 2026 roku w sugerowanej cenie detalicznej producenta 1699 €uro. Gwarancja 36 miesięcy. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.

























