BenQ rozszerza portfolio oświetlenia o ScreenBar Max i iScreenBar

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma BenQ ogłosiła dziś dwie nowości w swojej ofercie: ScreenBar i ScreenBar Max. Pierwsza z nich została zaprojektowana dla użytkowników komputerów iMac, druga zaś dla profesjonalistów pracujących z wieloma ekranami. Oba produkty rozszerzają uznaną serię ScreenBar firmy BenQ i zostały stworzone z myślą o zwiększeniu komfortu wizualnego, produktywności i efektywności przestrzeni roboczej.

Współczesna praca wymaga spędzania długich godzin na wielu ekranach stąd zoptymalizowane oświetlenie stało się kluczowym elementem projektowania ergonomicznego miejsca pracy. ScreenBar Max i iScreenBar spełniają te wymagania dzięki precyzyjnemu oświetleniu, adaptacyjnej regulacji jasności i zoptymalizowanej konstrukcji, dostosowanej do różnych profesjonalnych konfiguracji.







ScreenBar Max – zaawansowane oświetlenie dla stanowisk z dwoma monitorami

ScreenBar Max został zaprojektowany dla profesjonalistów pracujących w konfiguracjach z dwoma monitorami, zapewniając ukierunkowane oświetlenie pulpitu o natężeniu ponad 1400 luksów. System optyczny ASYM-TriZone Light zapewnia kontrolowany, trójkątny rozkład światła zoptymalizowany pod kątem poziomych, pionowych lub zakrzywionych konfiguracji wieloekranowych. System oświetlenia charakteryzuje się 36° kątem osłony, co skutecznie minimalizuje odblaski i zmęczenie wzroku podczas długotrwałego użytkowania. Za swoje wyjątkowe właściwości i elegancki wygląd, ScreenBar Max zdobył nagrodę Red Dot Design Award 2026.



Stworzony z myślą o wymagających, długotrwałych procesach pracy, takich jak kodowanie, analiza finansowa i zadania wymagające dużej ilości danych, ScreenBar Max zapewnia stałe oświetlenie, nie zajmując cennej przestrzeni roboczej. Kompaktowy rozmiar pozwala na zachowanie porządku na biurku, a jednocześnie zwiększa możliwości wielozadaniowości.

Aby zapewnić większy komfort wizualny w różnych warunkach, ScreenBar Max posiada zintegrowane podświetlenie, które zmniejsza kontrast między jasnymi ekranami a otoczeniem. System oferuje kontrolę jasności i temperatury barwowej w czasie rzeczywistym, z automatyczną regulacją do 700 luksów w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia. BenQ ScreenBar Max zapewnia precyzyjne oświetlenie w przestrzeniach roboczych z dwoma monitorami.





iScreenBar – idealnie zintegrowany system oświetlenia dla komputerów iMac

iScreenBar, to montowane na ekranie rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie dla użytkowników komputerów iMac, jako naturalne rozszerzenie ich możliwości. Wykonane z obrabianego CNC stopu aluminium, oświetlenie charakteryzuje się eleganckim metalicznym wykończeniem i wysokiej jakości materiałem. Od formy po funkcjonalność, odzwierciedla tę samą filozofię projektowania – minimalizm, precyzję i estetykę – i idealnie integruje się z ekranem, zapewniając czyste i uporządkowane miejsce pracy. Zostało uhonorowane nagrodą iF Design Award 2026 oraz nagrodą Red Dot Design Award. iScreenBar odziedziczył antyodblaskową konstrukcję optyczną ASYM-Light z serii ScreenBar i został zaprojektowany tak, aby zapewniać równomierne oświetlenie biurka bez odbić światła na ekranie. Gwarantuje to spójne oświetlenie i niezrównaną przejrzystość wizualną zarówno na ekranie, jak i na otaczającym go obszarze roboczym.



iScreenBar dynamicznie dostosowuje się do warunków otoczenia dzięki funkcji automatycznego przyciemniania, utrzymując optymalne warunki oświetleniowe przez cały dzień i redukując zmęczenie wzroku podczas długotrwałego użytkowania. Asymetryczna konstrukcja optyczna lampy, zaprojektowana dla profesjonalistów kreatywnych, minimalizuje odblaski na ekranie i zachowuje dokładność odwzorowania kolorów, a magnetyczne mocowanie umożliwia łatwą instalację i zmianę pozycji. Specjalnie zaprojektowany tryb wideorozmów dodatkowo optymalizuje oświetlenie twarzy, zapewniając bardziej efektowne spotkania online. Dedykowana aplikacja na MacOS rozszerza funkcjonalność iScreenBar, umożliwiając bezproblemową integrację z komputerem iMac. Użytkownicy mogą personalizować jasność i temperaturę barwową dla poszczególnych aplikacji, co pozwala na automatyczną regulację oświetlenia w zależności od bieżącego procesu pracy, zapewniając bardziej intuicyjne i responsywne środowisko pracy.



Ujednolicone podejście do oświetlenia

ScreenBar Max i iScreenBar, przeznaczone do użytku w każdym miejscu, od domowych biur po profesjonalne studia, wspierają bardziej wydajne i zorganizowane miejsca pracy. Dzięki integracji precyzyjnego oświetlenia z adaptacyjnymi technologiami oświetlenia, seria ScreenBar stale ewoluuje, stając się płynnie zintegrowanym rozwiązaniem oświetleniowym dla nowoczesnych środowisk pracy.



ScreenBar Max i srebrny iScreenBar są już dostępne na stronie internetowej BenQ oraz u wybranych sprzedawców. Zielony i niebieski iScreenBar będzie dostępny do końca 2026 roku. Cena detaliczna ScreenBar Max wynosi 269 euro w Europie, a cena iScreenBar, to 179 euro w Europie.















źródło: Info Prasowe / BenQ