Bethesda Game Studios i Elgato - Nowa współpraca w zakresie sprzętu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato (marka należąca firmy CORSAIR), z wielką przyjemnością przedstawia nową linię personalizowanego sprzętu dla twórców treści. Ta stworzona we współpracy z Bethesda Game Studios linia nawiązuje do niektórych najpopularniejszych gier. W ramach premiery miłośnicy i miłośniczki mogą zdobyć sprzęt z limitowanej edycji inspirowanej Starfield, pierwszym nowym uniwersum Bethesdy od ponad 25 lat. Ponadto w przygotowaniu są kolejne premiery, obejmujące wielokrotnie nagradzaną serię od The Elder Scrolls do Fallout. Mikrofon Starfield Wave:3 na oficjalnej licencji Bethesda Game Studios i urządzenie Stream Deck są idealnymi towarzyszami dla każdego eksploratora. Kultowy design Wave:3 zapewnia twórcom głośny i wyraźny dźwięk, zarówno przy wydawaniu poleceń podczas bity, jak i w trakcie pogawędek z załogą.







W przyszłym roku Elgato i Bethesda Game Studios planują zaprezentować kolejne personalizowane produkty. Oprócz Starfield linia Bethesdy obejmuje takie tytuły, jak DOOM Eternal i Hi-Fi RUSH. Jednocześnie Elgato rozwija własną linię produktów. W zeszłym roku firma zaprezentowała pierwszy mikrofon XLR Wave DX oraz dodała sterowanie pokrętłami i pasem dotykowym do nowego Stream Deck+. Jeśli chodzi o twórców, to będą musieli poczekać, aby dowiedzieć się, które z ich ulubionych tytułów zostaną uwzględnione w następnym wydaniu Elgato.



W międzyczasie Starfield Wave:3 i Stream Deck są dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym Elgato przez ograniczony czas.





















Źródło: Info Prasowe - CORSAIR