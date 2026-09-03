Beyerdynamic prezentuje słuchawki bezprzewodowe AVENTHO Y

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

„Hear your Why“: Nowe beyerdynamic AVENTHO Y ożywiają emocjonalną siłę muzyki. Kim jestem? Co czuję i jak mogę to wyrazić? Pytania tego typu coraz częściej nurtują ludzi, którzy odpowiedzi odnajdują w muzyce. Firma beyerdynamic chce ich wspierać, wprowadzając AVENTHO Y – nowe, bezprzewodowe słuchawki wokółuszne, które pozwalają użytkownikom odkrywać ich osobiste „dlaczego”. Nowy model dostępny jest w czterech ekspresyjnych kolorach, z których każdy symbolizuje inne emocjonalne nastawienie. Niezależnie od tego, czy AVENTHO Y są używane w domu czy w podróży, podczas pracy twórczej, obowiązków zawodowych, streamingu czy rozrywki – dzięki Multipoint Bluetooth® 6.0 użytkownicy mogą płynnie przełączać się między różnymi urządzeniami.







Czas pracy baterii sięgający do 90 godzin (bez ANC) sprawia, że AVENTHO Y są wyjątkowo wygodnym i niezawodnym towarzyszem. Dzięki zaawansowanej funkcji szybkiego ładowania słuchawki potrzebują jedynie pięciu minut, aby zapewnić kolejne sześć godzin użytkowania. Gdy chcemy skupić się na tym, co dla nas ważne i osobiste, komfort nabiera kluczowego znaczenia. Dlatego AVENTHO Y wyposażono w wygodne nauszniki, które – podobnie jak baterię – można łatwo wymienić. Dodatkowo w październiku do sprzedaży trafi pakiet ulepszeń, obejmujący dopasowany kolorystycznie odbiornik USB‑C oraz mikrofon na wysięgniku w tym samym odcieniu. Dzięki temu AVENTHO Y w mgnieniu oka zmienią się w wszechstronny headset.



AVENTHO Y zmieniają muzykę w doświadczenie

Aby muzyka mogła w pełni rozwinąć swój potencjał, niezbędne są solidne fundamenty technologiczne. Zapewnia je dynamiczny przetwornik 45 mm zastosowany w AVENTHO Y. Oddaje on każdy, nawet najdrobniejszy detal, pozwalając użytkownikom całkowicie zanurzyć się w ulubionych utworach. Zaawansowana konstrukcja over‑ear skutecznie izoluje słuchacza od otoczenia. Po aktywowaniu ANC rozpraszające dźwięki zewnętrzne są eliminowane jeszcze skuteczniej.



Gdzie AVENTHO Y pojawią się po raz pierwszy?

Firma beyerdynamic po raz pierwszy zaprezentuje AVENTHO Y podczas dzisiejszego wydarzenia ShowStoppers, poprzedzającego targi IFA. Jego uczestnicy będą mogli przetestować nowe słuchawki w Hali 5.3, w godzinach 18:00–21:00. Podczas samych targów IFA, które odbywają się w dniach 4–8 września, produkty marki beyerdynamic będą prezentowane na stoisku Hama (nr 147) w Hali 4.2. Szóstego września odbędzie się wydarzenie Backyard Battles organizowane przez Flying Steps, gdzie tancerze, którzy wcześniej brali udział w sesji zdjęciowej nowego produktu beyerdynamic, będą korzystać ze słuchawek AVENTHO Y. Odwiedzający to bezpłatne wydarzenie taneczne również będą mogli przetestować słuchawki, a nawet wygrać AVENTHO Y w ekskluzywnej loterii.



Cena i dostępność

AVENTHO Y trafią do sprzedaży 3 września w sugerowanej cenie detalicznej 649 PLN. Nowe słuchawki wokółuszne będą dostępne w sklepie internetowym na www.beyerdynamic.com, na Amazonie oraz w polskich sieciach handlowych. Części zamienne i nauszniki będzie można zamawiać oddzielnie.

































źródło: Info Prasowe / beyerdynamic