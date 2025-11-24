Beyerdynamic startuje z wielką promocją - Nawet 66% taniej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Beyerdynamic przygotował wyjątkową propozycję dla osób ceniących najwyższą jakość brzmienia. 24 listopada rusza jedna z najgorętszych promocji sezonu marki – wybrane modele słuchawek Beyerdynamic tanieją nawet o ponad 60%. Beyerdynamic od dekad wyznacza standardy w świecie audio. Teraz każdy może cieszyć się studyjnym brzmieniem i niemiecką precyzją w codziennym użytkowaniu – w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To świetna okazja dla łowców promocji i miłośników wysokiej jakości dźwięku. Od 24 listopada przez cały grudzień wybrane modele bezprzewodowych słuchawek z serii Amiron, Aventho, Verio oraz MMX można będzie kupić w promocyjnych cenach – nawet o ponad 60% taniej.







Modele objęte promocją:



Beyerdynamic Verio 200 (czarne)

Verio 200 to słuchawki typu open-ear, które nie zakrywają kanału słuchowego, dzięki czemu pozwalają słyszeć pełne otoczenie podczas słuchania muzyki. To idealna propozycja dla osób aktywnych, biegaczy, rowerzystów czy tych, którzy chcą zachować pełne bezpieczeństwo na ulicy. Mimo otwartej konstrukcji oferują zaskakująco soczysty, przyjemny dźwięk — świetny do podcastów, treningów czy codziennego użytku. Wyróżniają się dużą lekkością, stabilnym mocowaniem oraz odpornością IP54. Długi czas pracy i kompaktowe etui ładujące sprawiają, że świetnie sprawdzają się w ruchu i podczas całego dnia aktywności.

Cena regularna: 899 PLN

Cena promocyjna: 299 PLN

Rabat: 66%



Beyerdynamic Amiron 100 (czarne)

Amiron 100 to lekkie, dokanałowe słuchawki true wireless klasy premium, wyposażone w technologię ANC i Bluetooth 5.3. Zostały stworzone dla osób, które chcą połączyć świetną izolację od otoczenia z wysoką kulturą brzmienia — mocny, czysty bas, dobrze zarysowane pasma średnie i klarowna góra pasma tworzą bardzo zbalansowany profil dźwiękowy. Sześć wbudowanych mikrofonów poprawia jakość połączeń i skuteczność ANC, a certyfikat IP54 gwarantuje odporność na pot i wilgoć. Dzięki lekkiej i ergonomicznej konstrukcji są wygodne nawet przy długim użytkowaniu, a bateria oferuje do 8 godzin pracy i 19 godzin z etui ładującym.

Cena regularna: 699 PLN

Cena promocyjna: 399 PLN

Rabat: 43%



Beyerdynamic Amiron 300 (czarne)

Amiron 300 to bezprzewodowe słuchawki true wireless dla wymagających użytkowników, którzy oczekują detali i przestrzeni dźwiękowej bliższej słuchawkom nausznym. Ich szerokie pasmo przenoszenia i obsługa kodeku LDAC dają brzmienie wyjątkowo szczegółowe, szczególnie w wokalach i instrumentach akustycznych. Zastosowane ANC skutecznie tłumi miejski hałas, a tryb transparentny pozwala na podsłuchiwanie otoczenia bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu. Bluetooth Multipoint 5.3 umożliwiający połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, a etui wspiera ładowanie bezprzewodowe QI. To świetny wybór dla osób pracujących mobilnie, często podróżujących lub chcących po prostu najlepszej możliwej jakości TWS w tym segmencie.

Cena regularna: 899 PLN

Cena promocyjna: 599 PLN

Rabat: 33%



Beyerdynamic Aventho 300 (czarne)

Bezprzewodowe słuchawki nauszne klasy premium, które przenoszą studyjne brzmienie do codziennego użytku. Wyposażone zostały w legendarny przetwornik STELLAR.45 produkcji niemieckiej, zapewniający audiofilską jakość dźwięku z niesamowitą detalicznością i naturalnością. Technologia Dolby Head Tracking i adaptacyjne ANC pozwalają zanurzyć się w realistycznym dźwięku przestrzennym, a 50 godzin pracy na baterii czyni je niezawodnym towarzyszem w podróży. Ergonomiczne nauszniki i solidna konstrukcja z aluminiowymi elementami gwarantują komfort i trwałość.

Cena regularna: 1749 PLN

Cena promocyjna: 1199 PLN

Rabat: 31%



Beyerdynamic MMX 300 Pro (czarne)

MMX 300 Pro to profesjonalny headset gamingowy oparty na rozwiązaniach znanych z serii studyjnych producenta. Dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia dźwięk jest dynamiczny, pełny i niezwykle precyzyjny — co docenią gracze w grach FPS, gdzie lokalizacja źródeł dźwięku ma ogromne znaczenie. Zamknięta konstrukcja dobrze izoluje od otoczenia, a wygodne, miękkie pady pozwalają na wielogodzinne sesje bez dyskomfortu. Mikrofon z kierunkową charakterystyką zbiera głos bardzo naturalnie i wyraźnie, minimalizując szumy i trzaski. Model jest też znany z trwałości — wymienne elementy i solidny pałąk sprawiają, że to inwestycja na lata.

Cena regularna: 1299 PLN

Cena promocyjna: 999 PLN

Rabat: 23%



Legendarna brzmienie w atrakcyjnych cenach

Akcja promocyjna potrwa od 24 listopada do 31 grudnia br. w wybranych sieciach handlowych w Polsce. To idealny moment, by wejść w świat charakterystycznego brzmienia Beyerdynamic w cenach znacznie poniżej regularnych.

































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic