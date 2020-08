Bezprzewodowe słuchawki LG TONE Free HBS-FN6 i HBS-FN4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics wprowadza do sprzedaży dwa modele bezprzewodowych słuchawek dousznych z linii TONE Free: HBS-FN6 i HBS-FN4. Dzięki autorskim rozwiązaniom Meridian zapewniają wyjątkowo realistyczny dźwięk. Model HBS-FN6 wyposażony został dodatkowo w technologię UVnano, która sprawia, że podczas ładowania baterii dezynfekowane są wkładki douszne. Zastosowanie w modelu HBS-FN6 etui z technologią UVnano nie tylko pozwala bezpiecznie przechowywać i wygodnie ładować słuchawki, ale także zwiększa higienę ich użytkowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że we wkładkach dousznych może przebywać więcej bakterii niż na kuchennej desce do krojenia.







To bezpośrednio przekłada się na wyższe ryzyko infekcji uszu. Etui firmy LG wyposażone jest w źródło światła ultrafioletowego, które eliminuje 99,9 procent bakterii E. coli oraz S. aureus. Z myślą o komforcie użytkowników wkładki słuchawek wykonane są z nietoksycznego, hipoalergicznego żelu silikonowego. Korzystanie z dezynfekcji jest niezwykle proste. Wystarczy pierwsze dziesięć minut ładowania w etui podłączonym do zasilania, aby słuchawki zostały skutecznie oczyszczone z bakterii.



Słuchawki wyposażone w technologię HSP (Headphone Spatial Processing) firmy Meridian Audio, wieloletniego partnera LG w dziedzinie rozwiązań audio, odtwarzają dźwięk ze wzbogaconymi efektami przestrzennymi. HSP oparta jest na cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, doskonalonym przez Meridian od ponad 25 lat. Pozwala zarówno na odtworzenie realistycznej sceny dźwiękowej i symulowanie doznań uzyskiwanych przy użyciu rzeczywistych głośników, jak i na uzyskanie nieskazitelnej czystości wokalu. Stwarza efekt całkowitego otoczenia słuchacza dźwiękiem.



W obu modelach słuchawek TONE Free dostępne są ustawienia korektora dźwięku z możliwością indywidualnego regulowania oraz czterema unikalnymi ustawieniami wstępnymi opracowanymi przez Meridian. Umożliwiają one uzyskanie efektów dostosowanych do różnych upodobań: Natural – o naturalnym i zrównoważonym brzmieniu, Immersive – z silniejszymi wrażeniami przestrzennymi, Bass Boost – ze wzmocnionymi basami, Treble Boost – ze zwiększoną wyrazistością wokalu. Dopasowane wkładki douszne skutecznie blokują większość rozpraszających odgłosów z otoczenia, natomiast tryb Ambient Sound, włączany poprzez naciśnięcie słuchawek, pozwala usłyszeć to, co dzieje się wokół.



Gdy brakuje czasu na pełne ładowanie z pomocą przychodzi szybsza opcja, która pozwala na odbiór muzyki nawet przez godzinę już po pięciu minutach od umieszczenia słuchawek w kompaktowym etui. Po pełnym naładowaniu obydwa nowe modele mogą pracować przez sześć godzin. Akumulator wbudowany w etui UVnano pozwala natomiast na aż trzykrotne, pełne naładowanie słuchawek, a tym samym wydłużenie czasu pracy urządzenia do 18 godzin.



Nowe słuchawki LG TONE Free charakteryzują się również zwiększoną użytecznością i trwałością. Oba modele spełniają wymagania kategorii ochronnej IPX4, co oznacza, że są odporne na zachlapanie wodą, deszcz oraz pot. Wyposażone są też w funkcję sterowania głosowego, co zapewnia wygodny dostęp do Asystenta Google albo asystentki Siri w podłączonym smartfonie. Intuicyjne przyciski dotykowe wbudowane w każdą ze słuchawek pozwalają na włączanie lub wstrzymywanie odtwarzania, pomijanie wybranych utworów i regulowanie głośności bez konieczności sięgania po aparat. Nowe modele dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: matowej czarnej (Stylish Black) i błyszczącej białej (Modern White).



Słuchawki HBS-FN6 oraz HBS-FN4 dostępne są w kluczowych krajach Europy oraz w Ameryce od lipca 2020 r., a następnie będą trafiać na kolejne rynki. W Polsce model HBS-FN4, w kolorze białym oraz czarnym, dostępny jest już w LG Brand Store, sklepie online LG oraz w sieci Media Expert. Natomiast słuchawki HBS-FN6, w kolorze białym oraz czarnym, pojawią się w naszym kraju w sierpniu, również w LG Brand Store, sklepie online LG oraz w Media Expert.



























Źródło: Info Prasowe / LG