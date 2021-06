Biblioteka GeForce NOW wkrótce powiększy się o 38 gier

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma NVIDIA ogłosiła, że biblioteka GeForce NOW powiększy się w tym miesiącu o 38 gier, a 13 z nich dołącza do usługi już w tym tygodniu. Znajdziemy wśród nich pierwszoosobowe strzelanki Necromunda: Hired Gun oraz Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, grę strategiczną Before We Leave oraz symulator Hokko Life. GeForce NOW to usługa umożliwiająca uruchamianie gier z platformy PC, praktycznie na dowolnym urządzeniu, dzięki streamingowi z serwerów w chmurze obliczeniowej. Gier nie trzeba ponownie kupować – gracz korzysta z już posiadanych tytułów zakupionych wcześniej w najbardziej popularnych cyfrowych sklepach.



Gry dostępne w GeForce NOW od tego tygodnia:



- Before We Leave (Steam)

- Creativerse (Steam)

- Empire of Angels IV (Steam)

- Hokko Life (Steam)

- Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store)

- Pro Cycling Manager 2021 (Steam)

- Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (Steam)

- Thea: The Awakening (Steam)

- Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier (Ubisoft Connect)

- Tour de France 2021 (Steam)

- Tour de France 2020 (Steam)

- X3: Reunion (Steam)

- Xuan-Yuan Sword: The Gate of Firmament (Steam)

Źródło: NVIDIA