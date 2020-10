Biostar B250MHC - płyta główna do zastosowań biznesowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR BIOSTAR ogłosił wypuszczenie na rynek nowej płyty głównej B250MHC. Oparta o architekturę pojedynczego chipu Intel B250, nowa płyta główna B250MHC od BIOSTAR została stworzona, by tchnąć nowe życie w starsze procesory 6-tej i 7-mej generacji od Intel. Stworzona dla systemów biznesowych, platforma wyposażona jest w najnowsze technologie dostępne na rynku i cechuje się niezawodnością oraz osiągami sygnowanymi marką BIOSTAR. Gotowa jest na obsługę 32GB pamięci DDR4 w dwóch slotach, posiada złącze PCIe 3.0 zapewniające zwiększoną stabilność przesyłu sygnałów z transferem bit rate 8GT/s oraz porty USB 3.1 Gen 1 umożliwiające na transfer danych z prędkością 5Gbps, doskonale sprawdzające się przy robieniu kopii zapasowej danych na urządzeniach USB.







Płyta posiada 4-fazowy układ zasilania zapewniający płynny przesył mocy do wszystkich komponentów zainstalowanych na płycie głównej. Jeśli chodzi o tylne porty WE/WY, nowa płyta B250MHC posiada wszystkie niezbędniki potrzebne przy zwykłym oraz biznesowym wykorzystaniu komputera. Na platformie dostępne są złącza: 1 x PS/2 Klawiatura oraz 1 x PS/2 Mysz dla użytkowników pragnących korzystać ze swoich ulubionych peryferiów, dwa wyjścia graficzne VGA i HDMI wyświetlające jasny, żywy i pełen detali obraz podczas oglądania filmów, rozgrywki oraz zwykłej pracy na komputerze.



Co więcej, płyta główna B250MHC wyposażona jest w port sieciowy GbE LAN napędzany przez chipset Realtek RTL8111H oraz w 4 x złącza USB 3.1 (Gen1), 2 x złącza USB 2.0 oraz 3 x wyjścia Audio z technologią ALC887 obsługujące dźwięk w jakości HD w 7.1 kanałach.





























Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR