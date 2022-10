Bittium Tough Mobile 2 Tactical dla wojska i służb

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wykorzystanie cywilnych smartfonów w sytuacjach kryzysowych, zarówno przez wojsko jak i służby mundurowe, nie gwarantuje odpowiednio bezpiecznej łączności. W warunkach konfliktu zbrojnego może wręcz narazić życie żołnierzy. Bittium Tough Mobile 2 Tactical to rozwiązanie, które zapewnia szyfrowaną i niezawodną komunikację w każdych warunkach. Firma Bittium, fiński dostawca systemów do zaawansowanej łączności, wprowadziła do swojej oferty Bittium Tough Mobile 2 Tactical - rozwiązanie wykorzystujące bezpieczne i utwardzone smartfony Tough Mobile 2 oraz m.in. taktyczną radiostację Tough SDR Handheld.







Centralnym elementem dedykowanego dla wojska oraz służb mundurowych rozwiązania jest smartfon Bittium Tough Mobile 2 oferujący najwyższy dostępny na rynku mobilnym poziom bezpieczeństwa. Obudowa urządzenia wykonana jest z trwałych stopów magnezowych – spełnia wymagania normy MIL-STD-810G w zakresie odporności na wstrząsy oraz upadek. Zapewnia również odporność na kurz i wodę w standardzie IP67, co przekłada się na wysoką użyteczność i przeżywalność smartfonu w warunkach operacyjnych. Dane są chronione są zarówno po stronie oprogramowania, jak i na poziomie sprzętowym.



W odróżnieniu od cywilnych smartfonów, Tough Mobile 2 posiada zaawansowane mechanizmy ochrony przed inwigilacją i namierzaniem – między innymi możliwość fizycznego odłączenia sensorów za pomocą dedykowanego przycisku. Odcinany jest mikrofon, aparaty, akcelerometr oraz komunikacja GSM, a dokładność geolokalizacji w oparciu o moduł GPS jest ograniczana do poziomu, który uniemożliwia namierzenie użytkownika.



Na kompletny pakiet taktyczny składają się:

- smartfon Bittium Tough Mobile 2

- radiostacja taktyczna Bittium Tough SDR Handheld

- wzmocniona obudowa taktyczna na smartfon z systemem montażu MOLLE

- bateria Bittium Tactical Power Pack zapewniająca zapas energii zarówno dla radiostacji jak i smartfonu

- dedykowana ładowarka polowa

- przewód łączący smartfon oraz radiostację



Za komunikację taktyczną w ramach zestawu odpowiada wysokiej klasy radiostacja Bittium Tough SDR Handheld pracująca w szerokim zakresie częstotliwości (od 30 do 2500 MHz), z możliwością dynamicznego doboru optymalnego pasma (routingu). Radiostacja oferuje zarówno szyfrowaną komunikację głosową jak i szerokopasmowe przesyłanie danych. Dla potrzeb użytkowników wojskowych Bittium Tough SDR Handheld może być zintegrowana z różnymi systemami zarządzania walką (tzw. BMS). Istnieje również możliwość sparowania smartfonu Bittium z urządzeniami innych producentów przeznaczonymi do komunikacji taktycznej.



Kompleksowe rozwiązanie Bittium Tough Mobile 2 Tactical uzupełnia oprogramowanie Bittium Secure Suite (MDM oraz VPN) oraz aplikacja Bittium Secure Call do szyfrowanej komunikacji end-to-end (E2EE).

















Źródło: Info Prasowe / Bittium