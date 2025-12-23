Blackview MP100 - Jedno urządzenie, wiele zastosowań

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Masz dość kabli w domu? A może po prostu chcesz więcej przestrzeni? Zima to najlepszy czas, by zrobić w domu trochę porządków. Także, jeśli chodzi o domową elektronikę. Gdy więcej czasu spędzamy w domu, rośnie znaczenie sprzętu, który jest cichy, energooszczędny i potrafi zastąpić kilka urządzeń jednocześnie. Przykładem takiego rozwiązanie jest właśnie mini PC od Blackview – kompaktowe komputery, które w niewielkiej obudowie. Takie jak chociażby najnowsze modele Blackview MP100, który zadebiutowały właśnie w Polsce. Seria Blackview MP100 pokazuje, że mini PC może być nie tylko kompaktowy, ale też elastyczny. Producent oferuje ten sam model w różnych konfiguracjach sprzętowych, dzięki czemu użytkownik może dobrać wariant najlepiej odpowiadający jego stylowi pracy i zastosowaniom. Co można znaleźć w środku tego sprzętu?







Serce Blackview stanowi oczywiście wydajny procesor. W najbardziej wydajnych, nowych wariantach mamy tu do wyboru układy AMD Ryzen 7 5825U lub Intel Core i9-12900H. Każdy z nich świetnie radzi sobie zarówno z codzienną pracą biurową, jak i bardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak edycja zdjęć, praca na wielu aplikacjach jednocześnie czy obsługa kilku monitorów. Do tego nawet 32 GB pamięci RAM i do 1 TB miejsca na szybkim dysku SSD NVMe, co zapewnia dużą płynność działania i ogromny zapas przestrzeni na dane.



Mimo swoich niepozornych rozmiarów, zadziorny desing zdradza, że Blackview MP100 ma w sobie sporą moc. Dzięki zintegrowanej karcie graficznej posłuży nie tylko do biurowych zastosowań, ale także rozrywki w czasie wolnym od pracy. Zarówno jeśli mowa o filmach wideo jak i grach komputerowych. Całość pracuje pod kontrolą Windows 11 Professional, oferując przy tym bogaty zestaw portów (w tym HDMI, DisplayPort i USB-C), nowoczesną łączność bezprzewodową oraz kompaktową obudowę, która bez problemu zmieści się na biurku lub za monitorem.



Najnowsze modele Blackview MP100 są już w Polsce, a jego ceny zaczynają się już od 1799 PLN.











źródło: Info Prasowe - Blackview