Bose aktualizuje oprogramowanie słuchawek QuietComfort Earbuds

Marka Bose wprowadza dziś aktualizację oprogramowania, która zwiększa wydajność i funkcjonalność cenionych na rynku słuchawek QuietComfort® Earbuds. Tym samym marka prezentuje możliwości trybu Bose AWARE z nową technologią ActiveSense™, dzięki której świat będzie słyszany wyraźnie i naturalnie – wzbogaconą o aktywną redukcją niepożądanych zakłóceń w postaci bardzo głośnych dźwięków w miarę ich pojawiania się i powrotem do pełnej „przezroczystości” kiedy ustaną. Wprowadzono także nowe tryby dla określonych czynności, natychmiastowy dostęp do ulubionej muzyki dzięki funkcji Spotify Tap, dodatkowe korekty preferencji audio oraz ułatwiono proces parowania z wieloma urządzeniami – zachowując przy tym niesamowitą redukcję szumów i jakość dźwięku, które przyczyniły się do ogromnej popularności modelu QC Earbuds.







Aktualizacja oprogramowania 2.0.7 jest dostępna od dziś w aplikacji Bose Music, kompatybilnej z systemami iOS i Android. Jest bezpłatna zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów.