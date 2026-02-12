Brother ADS-4550W – szybkie skanowanie i swoboda pracy w sieci

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Brother rozszerza swoje portfolio rozwiązań do cyfryzacji dokumentów o nowy biurkowy skaner ADS-4550W. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o nowoczesnych biurach oraz użytkownikach, którzy oczekują wysokiej wydajności, niezawodności oraz łatwej integracji z infrastrukturą sieciową. Model ADS-4550W oferuje prędkość skanowania do 35 stron na minutę oraz dwustronne skanowanie do 70 obrazów na minutę. Wyposażony w automatyczny podajnik dokumentów (ADF) mieszczący do 60 arkuszy, umożliwia sprawną digitalizację dużych partii dokumentów bez konieczności częstej ingerencji użytkownika.







Intuicyjna obsługa i praca bez komputera

Skaner został wyposażony w kolorowy, intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 7.1 cm, który upraszcza konfigurację oraz codzienną obsługę urządzenia. Dzięki wykorzystaniu USB 3.0, USB Host, Ethernet oraz Wi-Fi, ADS-4550W umożliwia skanowanie i udostępnianie dokumentów bezpośrednio w sieci – również bez użycia komputera. Użytkownicy mogą także skanować dokumenty wprost na urządzenia mobilne, co zwiększa elastyczność pracy w środowisku hybrydowym.



ADS-4550W oferuje rozbudowany zestaw funkcji poprawy jakości skanów, w tym automatyczne prostowanie stron, usuwanie pustych stron, wykrywanie koloru, redukcję efektu mory czy usuwanie śladów dziurkacza. Funkcje takie jak cyfrowy imprinter, wykrywanie kodów kreskowych czy obsługa niestandardowych profili TWAIN pozwalają na łatwe porządkowanie i wyszukiwanie zeskanowanych dokumentów w systemach obiegu dokumentów.



Kompaktowa i ekologiczna konstrukcja

Nowy skaner Brother wyróżnia się kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu bez problemu znajdzie miejsce nawet na niewielkim biurku. Producent zastosował materiały nadające się do recyklingu, a opakowanie urządzenia zostało pozbawione styropianu (EPS), co wpisuje się w strategię ograniczania wpływu na środowisko. W zestawie z urządzeniem znajduje się pakiet cenionego w branży oprogramowania, m.in. Tungsten Automation oraz NewSoft, które wspiera dalsze etapy pracy z dokumentami – od archiwizacji po automatyzację procesów biznesowych.



Biurkowy skaner dokumentów Brother ADS-4550W to propozycja dla firm i zespołów, które stawiają na szybkie, bezpieczne i elastyczne zarządzanie dokumentami w środowisku sieciowym.











źródło: Info Prasowe - Brother