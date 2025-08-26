Brother prezentuje nową serię urządzeń InkBenefit

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Brother, jeden z globalnych liderów w dziedzinie rozwiązań drukujących, ogłasza premierę nowej generacji popularnej serii InkBenefit. Nowe urządzenia – od modeli kompaktowych po wielofunkcyjne modele z funkcją faksu – powstały z myślą o użytkownikach domowych, małych biurach i mikroprzedsiębiorstwach, którzy szukają maksymalnej wydajności, niskich kosztów eksploatacji oraz wygody użytkowania.

Seria InkBenefit została zaprojektowana z myślą o wydajnym i ekonomicznym drukowaniu bez kompromisów. Dzięki wykorzystaniu pojemnych butelek z atramentem użytkownicy mogą wydrukować nawet 7500 stron w czerni i 5000 w kolorze z jednego zestawu, co znacząco obniża całkowity koszt eksploatacji urządzenia.



Wszystkie nowe modele Brother InkBenefit wyposażone są w innowacyjny system napełniania zbiorników atramentem, który umożliwia szybkie, czyste i bez ryzyka pomyłki uzupełnianie tuszu. Nowe butelki uruchamiają proces napełniania automatycznie po ich włożeniu, a obecne rozwiązanie jest nawet dwukrotnie szybsze niż w poprzedniej generacji.

Urządzenia oferują wygodną konfigurację i obsługę dzięki aplikacji Brother Mobile Connect, dostępnej na systemy Android i iOS. Użytkownik z poziomu telefonu może zdalnie monitorować poziom atramentu, zarządzać zadaniami drukowania i skanowania oraz zapisywać często wykorzystywane ustawienia.



Rodzina InkBenefit obejmuje aż dziewięć modeli, które różnią się funkcjonalnością, interfejsem i możliwościami:

• DCP-T430W / T435W / T436W – kompaktowe modele 3w1 (druk, skan, kopia) z łącznością bezprzewodową (Wi-Fi 5 GHz), idealne do użytku domowego,

• DCP-T530DW / T535DW / T536DW – bardziej rozbudowane urządzenia z automatycznym drukiem dwustronnym, wyświetlaczem LCD i dodatkowymi opcjami sieciowymi,

• DCP-T730DW / T735DW oraz MFC-T930DW – urządzenia klasy premium z ADF (automatycznym podajnikiem dokumentów i wyższą prędkością druku (w przypadku MFC-T930DW jest to 17 obrazów na minutę w czerni i 16,5 w kolorze, a pozostałe dwa modele odpowiednio 16 i 15,5). Model MFC-T930DW wyposażono także w kolorowy wyświetlacz LCD.

Wszystkie urządzenia wyposażono w podajnik papieru mieszczący 150 arkuszy i dodatkowo w podajnik ręczny lub wielofunkcyjny oraz funkcję kopiowania 2 na 1.

Nowa seria InkBenefit oferuje nie tylko większą oszczędność, ale także wyższy komfort codziennej pracy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie łączności i wydajności.

Wi-Fi 5 GHz zapewnia szybsze, bardziej stabilne i bezpieczne połączenie bezprzewodowe, idealne zarówno do druku z komputera, jak i urządzeń mobilnych. Dodatkowo, klasyczny interfejs USB 2.0 umożliwia szybkie podłączenie urządzenia do każdego stanowiska pracy. Urządzenia oferują również imponującą wydajność: nawet do 17 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym i do 16,5 obrazów na minutę w kolorze (zgodnie z normą ISO/IEC 24734), co czyni je jednymi z najszybszych w swojej klasie.



Nowa seria Brother InkBenefit to nie tylko oszczędność finansowa, ale również odpowiedzialność środowiskowa. Automatyczne drukowanie dwustronne, możliwość uzupełniania tuszu bez wyrzucania plastikowych wkładów oraz niski pobór energii sprawiają, że urządzenia są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo produkty wspierają inicjatywę Brother Earth, która promuje działania przyjazne środowisku.



Wszystkie modele oferują rozdzielczość druku do 1200 x 6000 dpi, co pozwala uzyskać ostre i profesjonalne wydruki zarówno tekstu, jak i grafiki. Urządzenia współpracują z systemami Windows, macOS oraz ChromeOS, a drukowanie z urządzeń Apple możliwe jest dzięki wsparciu Apple AirPrint – bez konieczności instalacji sterowników.

Każdy model objęty jest standardową dwuletnią gwarancją, którą można przedłużyć do 3 lat po rejestracji urządzenia na stronie www.brother.pl. To dodatkowa pewność dla klientów, że wybierają produkt niezawodny i wspierany przez producenta.

Nowa seria InkBenefit to drukowanie przyszłości – bardziej ekologiczne, bardziej ekonomiczne i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.



źródło: Brother