Bugani - Nowa Kolekcja Głośników

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wśród nowości znajdują się potężne głośniki przenośne Bugani Reform i Bugani Brief.Szczególnym wyróżnikiem jest ekskluzywna linia Bugani Brief Lamborghini Edition, łącząca luksusowy design z niezrównaną jakością dźwięku. Bugani Reform to głośnik stworzony dla tych, którzy nie uznają kompromisów w kwestii mocy i trwałości. Zapewniając imponującą moc wyjściową 120W, Reform dostarcza głęboki, rezonujący bas i krystalicznie czyste wysokie tony, które z łatwością wypełnią każdą przestrzeń. Jego solidna konstrukcja z certyfikatem IPX5 gwarantuje odporność na zachlapania, co czyni go idealnym wyborem na każdą przygodę – od relaksu na plaży po energiczne imprezy plenerowe. Dodatkowo, technologia TWS (True Wireless Stereo) umożliwia połączenie wielu głośników, tworząc rozbudowany system audio.







Bugani Brief: Kompaktowy Design, Potężne Brzmienie

Bugani Brief to dowód na to, że doskonałe brzmienie nie musi iść w parze z dużymi rozmiarami. Ten kompaktowy głośnik Bluetooth oferuje zaskakująco mocny bas i czysty dźwięk, idealny do codziennego użytku. Podobnie jak Reform, Brief charakteryzuje się odpornością na zachlapania, co zwiększa jego wszechstronność. Jego elegancki design sprawia, że doskonale wpasowuje się w każde otoczenie, od biura po domowe zacisze. A jeśli ktoś potrzebuje więcej mocy, dostępny jest w innych wariantach, w tym w wersji Brief Plus (80W) i Brief Pro (160W). Brief zapewnia stabilne połączenie dzięki technologii Bluetooth 5.3.



Bugani Brief Pro x Lamborghini Edition

Absolutną nowością jest limitowana edycja Bugani Brief Pro x Lamborghini Edition. To wyjątkowe połączenie inżynierii dźwięku Bugani z ikonicznym stylem i prestiżem Lamborghini. Głośnik ten nie tylko oferuje potężną moc i dźwięk Hi-Res Audio, ale także wyróżnia się luksusowym designem, inspirowanym legendarnymi samochodami. Jest to idealny wybór dla entuzjastów audio, którzy cenią sobie zarówno doskonałe brzmienie, jak i ekskluzywny wygląd.



Nowe głośniki Bugani Reform, Bugani Brief są już dostępne w sprzedaży. Sugerowane ceny detaliczne wynoszą odpowiednio: 549 PLN oraz 299 PLN. Produkty można nabyć w sieci sklepów HiFiPRO, MP3Store, X-kom oraz Media Expert a także w sklepach internetowych o profilu audio.

































źródło: Info Prasowe - MIP