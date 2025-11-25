Bugani Reform - Potęga Dźwięku i Stylu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bugani, marka znana z dostarczania wyjątkowej jakości dźwięku w przenośnych urządzeniach, prezentuje Bugani Reform – głośnik Bluetooth, który łączy potężną moc, długi czas pracy na baterii i dynamiczny design, idealny na każdą imprezę i przygodę. Bugani Reform został zaprojektowany, aby dostarczać dźwięk, który czuć. Dzięki mocy szczytowej do 140W (lub 160W w zależności od wersji), głośnik wypełnia przestrzeń bogatym, czystym brzmieniem. Za imponującą akustykę odpowiada zaawansowany system przetworników, w tym dwa 3-calowe głośniki niskotonowe i dwa 37 mm głośniki wysokotonowe, które zapewniają głęboki, pulsujący bas i krystalicznie czyste wysokie tony.







Design i Funkcjonalność

Bugani Reform to nie tylko moc, ale i styl. Głośnik charakteryzuje się nowoczesnym, solidnym designem z ergonomicznym uchwytem, co ułatwia jego przenoszenie. Intuicyjny panel sterowania oraz stabilne połączenie Bluetooth 5.4 zapewniają łatwą i bezproblemową obsługę. Bugani Reform to idealny wybór dla każdego, kto szuka przenośnego głośnika, który nie boi się wyzwań i dostarcza dźwięk na poziomie, który zaskakuje w tej klasie urządzeń.



Bugani Reform, jest już dostępny w sprzedaży w cenie 549 PLN.





Kluczowe cechy Bugani Reform:

• Potężna Moc: Szczytowa moc wyjściowa do 140W/160W.

• Wydajna Bateria: Wbudowany akumulator 11.1V / 4900 mAh, oferujący do 12 godzin ciągłego odtwarzania.

• Odporność na Warunki Atmosferyczne: Klasa wodoodporności IPX5, co czyni go idealnym towarzyszem na plażę, basen czy w plener.

• Dynamiczne Oświetlenie LED: Wielokolorowy pierścień świetlny LED, który pulsuje w rytm muzyki, tworząc imprezową atmosferę.

• Tryb Broadcast: Możliwość połączenia ponad 100 głośników Bugani Reform w jeden system, co pozwala na nagłośnienie nawet największych wydarzeń.

• Wszechstronna Łączność: Bluetooth 5.4, wejście AUX, port USB i obsługa kart TF.

































źródło: Info Prasowe - MIP