CD Projekt Red o Cyberpunk 2077 - nie powinno być opóźnienia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio CD Projekt Red w oficjalnym oświadczeniu powiedziało, że nadzwyczajne okoliczności pandemii COVID-19 nie wpłyną na datę premiery „Cyberpunk 2077”, która jest prawdopodobnie najbardziej oczekiwaną grą roku. Premiera gry planowana jest na 17 września 2020 roku na platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia. Wszystkim pracownikom CDPR zlecono pracę z domu do odwołania. Wiele materiałów gry „Cyberpunk 2077” jest już gotowych, a gra jest w fazie postprodukcji i zaawansowanych testów. Pandemia COVID-19 zmusiła wiele dużych firm do wdrażania zdalnej pracy, aby minimalizować ryzyko infekcji u pracowników, co jest zgodne z polityką dystansowania społecznego, która ma na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się infekcji NoCV (COVID-19).









Źródło: TechPowerUP