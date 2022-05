CORSAIR - Stwórz swój własny kontroler do PlayStation 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SCUF Gaming zaprezentował po raz pierwszy opcję do samodzielnego skonfigurowania SCUF Reflex – najbardziej zaawansowanego technicznie kontrolera przeznaczonego specjalnie do konsoli PlayStation 5. Od teraz, w sklepie producenta dostępne są trzy modele sprzętu do PS5: Reflex, Reflex Pro i Reflex FPS. Wszystkie kontrolery z serii Reflex zmieniają zasady gry dzięki dodatkowym funkcjom wyczekiwanym przez wszystkich bardziej zaawansowanych graczy. Użytkownicy produktów SCUF otrzymają m.in. opatentowany system sterowania łopatkami z czterema wymiennymi łopatkami tylnymi, które można w prosty i intuicyjny sposób prawie dowolnie programować.







Kreator kontrolera SCUF Reflex oferuje wiele elementów, które można dostosować do własnych potrzeb, w tym m.in.: panel przedni osłony, panel dotykowy, zestaw przycisków czy spusty łopatek. Pełna lista obejmuje:



32 kolory przedniej osłony

9 kolorów panelu dotykowego

9 kolorów wykończenia przedniej osłony

6 kolorów zestawów przycisków

4 kolory przycisków

2 kształty przycisków

4 kolory gałek analogowych

2 wysokości gałek analogowych

2 rodzaje spustów

7 kolorów spustów

7 kolorów D-pada

5 kolorów przycisków Utwórz/Opcje

2 kolory przycisków Home



Dostępność i ceny

Ceny modeli SCUF Reflex, zgodnych nie tylko z konsolą PS5 ale i systemem Windows od wersji 7 oraz wyżej, zaczynają się od 199.99 EURO. Urządzenia są dostępne do kupienia wyłącznie w oficjalnym, międzynarodowym sklepie SCUF Gaming. Amerykański producent nie jest stowarzyszony, związany ani w żaden sposób oficjalnie powiązany z żadną firmą Sony. Wszystkie nazwy produktów innych niż SCUF są znakami towarowymi ich właścicieli.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair