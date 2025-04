CORSAIR - narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR udostępnił dziś nowe, bezpłatne narzędzie internetowe do łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego nagradzanych urządzeń peryferyjnych CORSAIR za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego CORSAIR to internetowa aplikacja, za pomocą której można łatwo zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzeń CORSAIR bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki niemu można aktualizować swoje urządzenia, nie instalując oprogramowania iCUE. Klienci uzyskają dostęp do najnowszego oprogramowania sprzętowego z lekkością i swobodą, jakie może im dać jedynie narzędzie internetowe.







Ponadto użytkownicy będą mogli podać swój adres e-mail, na który chcą otrzymywać powiadomienia o dostępności przyszłych aktualizacji — narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest dostępne w 12 językach. W niedalekiej przyszłości firma Corsair planuje dodać obsługę nowych i istniejących urządzeń, a także planuje wprowadzić nowe funkcje.



Zgodność i dostępność

Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest zoptymalizowane pod najnowsze wersje przeglądarki Chrome i inne przeglądarki internetowe oparte na Chromium, takie jak Microsoft Edge i Opera. Jest kompatybilne z systemami PC i Mac. Obsługa systemu Linux jest obecnie testowana. Nowe narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego CORSAIR, jest już dostępne pod adresem: https://www.corsair.com/firmware-updater.

















źródło: Info Prasowe - CORSAIR