CORSAIR - nowe obudowy z premierowej serii ’4000’

CORSAIR wprowadził do sprzedaży trzy nowe obudowy PC z serii 4000 – 4000D, 4000D Airflow oraz iCUE 4000X RGB. Premierowe jednostki są wyposażone w szereg innowacyjnych rozwiązań przydatnych przy budowie komputera. Wszystkie 4000 oferują m.in. system organizacji okablowania ułatwiający ukrycie przewodów oraz wentylatory z technologią CORSAIR AirGuide. Dodatkowo, wraz z nową serią obudów CORSAIR oficjalnie zmieniło nazewnictwo swoich „skrzynek”. Od tej pory numer serii określa format i podstawowe właściwości, a identyfikator zawiera informacje o wyjątkowych cechach danego modelu, co jeszcze bardziej ma ułatwić użytkownikowi wybór odpowiedniej obudowy do składanego zestawu.







System prowadzenia przewodów CORSAIR RapidRoute, debiutujący w obudowach z serii 4000, umożliwia poprowadzenie najważniejszych kabli przez szerokie i niewidoczne wycięcie oraz pozwala na wygodne podłączenie złączy do płyty. Ponadto, w obudowach z serii 4000 zastosowano szereg rozwiązań umożliwiających dodatkowe ukrycie przewodów, takich jak osłonę zasilacza o pełnej długości, liczne mocowania, specjalny pionowy kanał do prowadzenia kabli oraz 25-milimetrowy odstęp między płytą główną a tylną ścianką. Wszystkie te udogodnienia usprawniają budowę komputera na bazie obudowy z serii 4000 oraz pozwalają uzyskać doskonały i profesjonalny wygląd zestawu.



Obudowy z serii 4000 są wyposażone w wentylatory z nową technologią AirGuide z łopatkami zapobiegającymi powstawaniu zawirowań. Wentylatory nadają strumieniowi powietrza stożkowy kształt i kierują go precyzyjnie na najbardziej nagrzewające się części, maksymalizując skuteczność ich chłodzenia. Wersje 4000D i 4000D Airflow oferują w zestawie po dwa produkty z serii AirGuide o średnicy 120 mm. iCUE 4000X RGB jest fabrycznie wyposażona w trzy 120-milimetrowe jednostki SP RGB ELITE AirGuide z ośmioma indywidualnie adresowanymi diodami RGB LED każda oraz sterownik iCUE Lighting Node CORE, który dodatkowo pomoże spersonalizować podświetlenie konstrukcji.



Drugą największą różnicą, obok wentylatorów, określającą premierowe obudowy jest inna charakterystyka panelu przedniego. Wersja 4000D ma minimalistyczny front ze stali odznaczający się niezwykłą trwałością oraz kanałami wentylacyjnymi po obu stronach. 4000D Airflow oferuje efektowne, trójkątne wycięcia w stalowym panelu umożliwiające optymalny pobór i przepływ powietrza. Z kolei model iCUE 4000X RGB stanowi udane połączenie formy i treści. Jego przód jest wykonany ze szkła hartowanego, przez które można podziwiać podświetlenie trzech wentylatorów SP RGB ELITE AirGuide.



Wszystkie obudowy z serii 4000 pozwalają na zastosowanie efektywnego chłodzenia, zapewniając miejsce na nawet sześć wentylatorów 120 mm lub cztery 140-milimetrowe. Przestronne wnętrze pomieści radiator o rozmiarze 360 mm z przodu lub 280 mm w górnej części (w zależności od wysokości kości pamięci RAM). Premierowe produkty CORSAIR oferują dwie kieszenie na dysk SSD 2,5” i tyle samo na dysk HDD 3,5” oraz nowoczesny panel I/O z przodu z portami USB 3.1 typ C i USB 3.0. Wszystkie modele posiadają także panel boczny ze szkła hartowanego montowany bez konieczności użycia narzędzi i zapewniający fantastyczny widok na pozostałe podzespoły komputerowe znajdujące się we wnętrzu „skrzynki”.



Obudowy z serii 4000 są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowe produkty trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym najpóźniej do końca września br. Sugerowana cena detaliczna to 339 PLN dla 4000D i 4000D Airflow oraz 499 PLN za iCUE 4000X RGB. Obudowy kalifornijskiego producenta są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair