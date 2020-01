CORSAIR - nowe systemy chłodzenia na CES 2020

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do oferty nowe układy chłodzenia procesorów – powietrzne A500 oraz AIO iCUE RGB PRO XT. A500 zostało wyposażone w dwa wentylatory i cztery stykające się bezpośrednio z procesorem rurki cieplne zapewniające maksymalnie wydajne rozpraszanie ciepła, a także specjalny system mocowania wentylatorów umożliwiający regulację ich wysokości. Jest to pierwsze chłodzenie tego typu wyprodukowane przez CORSAIR w ponad 25-letniej historii kalifornijskiej firmy. Na rynku pojawiła się także rodzina iCUE RGB PRO XT, czyli odświeżona seria cenionych, zintegrowanych układów chłodzenia cieczą typu All in One. Łączą one w sobie bardzo wydajne i ciche chłodzenie z dynamicznym podświetleniem RGB na blokopompce.







A500 jest wysoce efektywnym układem chłodzenia procesora wykorzystującym przepływ powietrza, który łączy w sobie ciche działanie ze stylową, ciemną kolorystyką oraz innowacyjnym systemem mocowania wentylatorów. A500 może chłodzić CPU generujące nawet do 250W TDP. Zawiera cztery stykające się bezpośrednio z procesorem ciepłowody i dwa wentylatory z łożyskami z technologią lewitacji magnetycznej z serii ML120. Regulacja PWM umożliwia precyzyjną kontrolę nad szybkością wentylatorów w zakresie od 400 do 2400 RPM. Wentylatory są osadzone we wsuwanym uchwycie z zapadką i można je ustawić na różnych wysokościach, dzięki czemu dopasowują się do wielu różnych rodzajów pamięci DRAM. Układ A500 jest łatwy w instalacji, trzyma się stabilnie na miejscu dzięki systemowi CORSAIR HoldFast i jest kompatybilny z procesorami do gniazd AM4, AM3, FM2, LGA115x oraz LGA20xx.



Użytkownikom, którzy preferują chłodzenie cieczą typu All in One, CORSAIR zaprezentował odświeżone układy iCUE H100i RGB PRO XT, H115i RGB PRO XT i H150i RGB PRO XT, które zapewniają ekstremalną wydajność chłodzenia z radiatorami o rozmiarach odpowiednio 240, 280 i 360 milimetrów. Podobnie jak w przypadku A500, wszystkie nowe AiO z rodziny iCUE RGB PRO XT posiadają wentylatory PWM z serii CORSAIR ML umożliwiające pełne sterowanie szybkością obrotu – do 2400 RPM w modelach wyposażonych w ML120 i do 2000 RPM w modelu z ML140. Radiator o długości 360mm jest w stanie poskromić wysoką temperaturę generowaną przez nawet najnowsze i najbardziej wymagające procesory, w tym m.in. AMD Ryzen Threadripper 3. generacji.



Darmowe oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia pełną personalizację podświetlenia RGB na głowicy pompki przy użyciu 16 indywidualnie adresowanych diod LED RGB. Iluminacje można zsynchronizować ze wszystkimi pozostałymi podzespołami i urządzeniami peryferyjnymi komputera działającymi z iCUE tworząc jedno środowisko podświetlenia dla wszystkich produktów amerykańskiego producenta. Ponadto, przy użyciu oprogramowania od CORSAIR można sterować szybkością pompki oraz wentylatorów (cztery dostępne tryby chłodzenia: Zero RPM, Quiet, Balanced i Extreme), aby uzyskać doskonałą równowagę między cichym działaniem, a wydajnym chłodzeniem.



Dostępność i gwarancja:

Układy chłodzenia A500 i z serii iCUE RGB PRO XT są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR. W Polsce sprzęt pojawi się do końca stycznia br. A500 jest objęty pięcioletnią, a iCUE RGB PRO XT – dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Ceny:

– A500: 99.90 Euro

– iCUE H100i RGB PRO XT: 129.90 Euro

– iCUE H115i RGB PRO XT: 149.90 Euro

– iCUE H150i RGB PRO XT: 182.90 Euro





























Źródło: Info Prasowe / Corsair