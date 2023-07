CORSAIR - nowe urządzenia peryferyjne zwiększające możliwości graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosił wprowadzenie na rynek dwóch przełomowych akcesoriów do gier na PC, które zdynamizują nawet najbardziej intensywną rozgrywkę: myszy gamingowej NIGHTSABRE WIRELESS i optyczno-mechanicznej klawiatury gamingowej K65 PRO MINI. Każde z nich zapewnia doskonałą responsywność i wydajność niezbędne do wspięcia się na szczyt każdego rankingu. Te wysokiej klasy produkty doskonale się uzupełniają, umożliwiając sprostanie każdemu wyzwaniu i osiąganie więcej w nawet najbardziej konkurencyjnych grach FPS, Battle Royale, MOBA i innych gatunków.







Bezprzewodowa mysz gamingowa NIGHTSABRE oferuje zaawansowane funkcje i wszechstronne możliwości gry, które zadowolą najbardziej wymagających graczy z każdego gatunku. Wyśmienity symetryczny kształt NIGHTSABRE pasuje do każdego stylu chwytania. Leży wygodnie i solidnie w dłoni dzięki specjalnym, teksturowanym uchwytom bocznym, umożliwiając efektywną grę na poziomie profesjonalnym.



NIGHTSABRE ma 11 przycisków, w tym lewe i prawe kółko przewijania, które można zaprogramować odpowiednio do gry. Niestandardowe ustawienia można zapisać w nawet pięciu profilach we wbudowanej pamięci, dzięki czemu można błyskawicznie przełączać ustawienia do różnych gier, nawet poza domem. Zyskaj prawdziwą bezprzewodową swobodę dzięki łączności SLIPSTREAM WIRELESS o opóźnieniach poniżej 1 ms lub Bluetooth.



Wykorzystaj tę swobodę ruchu do zadawania zwycięskich uderzeń z najwyższą łatwością i precyzją dzięki ultraostremu czujnikowi optycznemu CORSAIR MARKSMAN o rozdzielczości 26 tys. DPI. Klikaj szybciej dzięki lewemu i prawemu przyciskowi CORSAIR QUICKSTRIKE o wyjątkowej responsywności, które natychmiast aktywują przełączniki optyczne myszy. Strzały i działania są rejestrowane bez opóźnień, dzięki czemu zawsze wyprzedzasz przeciwników.





Model K65 PRO MINI udowadnia, że klawiatura gamingowa może być elegancka i kompaktowa, a jednocześnie umożliwiać efektywną grę. Jej układ 65% oszczędza miejsce, pozwalając na szerokie ruchy myszą, a jednocześnie zawiera wszystkie ważne klawisze strzałek i narzędziowe niezbędne do łatwego poruszania się po grach i aplikacjach. Przekonaj się, z jaką klasą i szybkością reakcji gra się i pisze przy użyciu optycznych przełączników CORSAIR OPX, gdy jedwabiście gładkie naciśnięcia klawiszy są wykonywane z wyjątkowo satysfakcjonującą dokładnością oraz wrażeniami akustycznymi i dotykowymi. Przełączniki OPX są również szybkie, z krótkim skokiem 1.0 mm, który umożliwia oszałamiająco szybkie wykonywanie działań. Technologia AXON Hyper-Processing dodatkowo rejestruje dane wejściowe do 8x szybciej niż w standardowych klawiaturach do gier.



Pisanie na K65 PRO MINI brzmi fantastycznie dzięki dwóm warstwom tłumiącym, które znacznie redukują wewnętrzne dźwięki, echo i pogłos. W efekcie klawiatura imponuje precyzyjnie dostrojoną, miękką akustyką, której poszukują entuzjaści klawiatur. Koniec z wiecznymi modyfikacjami i manipulacjami, by uzyskać idealny dźwięk naciskanych klawiszy — K65 PRO MINI oferuje satysfakcjonująco wytłumioną akustykę od razu po wyjęciu z pudełka.



Oba urządzenia olśniewają podświetleniem RGB, które można bez końca dostosowywać za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE. Wykorzystaj moc iCUE do synchronizacji myszy NIGHTSABRE i klawiatury K65 PRO MINI z resztą gamingowych urządzeń RGB i zintegruj ich podświetlenie z wybranymi grami, aby uzyskać najbardziej wciągające wrażenia. W iCUE możesz również zmieniać mapowanie klawiszy i przycisków, regulować DPI, sterować profilami podświetlenia iCUE Murals i korzystać z wielu innych funkcji, aby jeszcze precyzyjniej dostroić swój sprzęt.



Dostępność i gwarancja

Mysz gamingowa NIGHTSABRE WIRELESS i klawiatura gamingowa CORSAIR K65 RGB MINI są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych online i dystrybutorów firmy CORSAIR. Produkty są objęte dwuletnimi gwarancjami oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Aktualne informacje o cenie myszy gamingowej NIGHTSABRE WIRELESS oraz klawiatury gamingowej CORSAIR K65 PRO MINI można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.

































Źródło: Info Prasowe - CORSAIR