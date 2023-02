CORSAIR - oprogramowanie do personalizacji podświetlenia RGB iCUE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zaprezentowała dziś iCUE Murals Lighting — przełomowe rozwiązanie do tworzenia niezwykle sugestywnych efektów podświetlenia w CORSAIR iCUE. Ta wszechstronna funkcja umożliwia stosowanie zdjęć, nagrań wideo, a nawet obrazów na ekranie jako kolorowych szablonów do generowania pomysłowych i hipnotyzujących scen świetlnych. Dzięki oprogramowaniu Murals biurko i cały pokój gracza ożywa w spektakularnych, indywidualnie dobranych barwach RGB. Murals Lighting to intuicyjne w obsłudze, interaktywne narzędzie umożliwiające szybkie tworzenie w iCUE nieosiągalnych dotychczas, niestandardowych efektów podświetlenia RGB. Do Murals można przesłać dowolne zdjęcie, GIF czy wideo, a następnie rozstawić na nim na ekranie urządzenia RGB, aby tworzyć spektakularne efekty wizualne przy użyciu całego sprzętu. Platforma ta jest prosta w obsłudze, a obserwowanie, jak pomieszczenie ożywa wraz z każdym nowym efektem, jest niezwykle satysfakcjonujące.







W Murals można wykorzystać niemal każdy plik z obrazem statycznym lub ruchomym, dlatego użytkownicy mogą wybierać swoje ulubione nagrania wideo czy tapety, a nawet wyświetlane na ekranie gry czy multimedia w czasie rzeczywistym, aby tworzyć zupełnie niepowtarzalne efekty podświetlenia. Dzięki Murals można popuścić wodze fantazji i obserwować Pac-Mana czy grafiki pikselowe wyświetlane dynamicznie przez klawiaturę i podświetlenie otoczenia, a także animacje i wizualizacje dźwięku emitowane przez cały komputer.



Murals Lighting umożliwia rozbudowanie pokazu świetlnego RGB poza komputerem i wypełnienie całego pomieszczenia żywym podświetleniem RGB. Dzięki współpracy z twórcami ekosystemów inteligentnego oświetlenia, takimi jak Philips Hue i Nanoleaf, można sterować panelami ściennymi, inteligentnymi żarówkami i innymi urządzeniami w iCUE. W powiązaniu z Murals zestaw komputerowy, podświetlenie otoczenia i ściany rozbłyskują wielowymiarowymi świetlnymi pejzażami i efektami.



Najnowszą wersję iCUE z Murals Lighting można pobrać pod adresem: https://www.corsair.com/us/en/icue-murals-lighting.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair