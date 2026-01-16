CORSAIR - partnerstwo z supergwiazdą League of Legends Gumayusim

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dziś ekskluzywne partnerstwo z legendarnym graczem League of Legends Lee „Gumayusim” Min-hyeongiem, jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii gry. Po podpisaniu umowy z CORSAIR Gumayusi osobiście wybrał mysz gamingową SABRE v2 PRO CF, klawiaturę gamingową VANGUARD 96 PRO z efektem Halla i podkładkę pod mysz z tkaniny MM PRO Control Esports-Tuned jako swoją broń po szeroko zakrojonych testach. W ramach partnerstwa będzie on również zaangażowany w nadchodzący rozwój urządzeń peryferyjnych CORSAIR przeznaczonych dla profesjonalistów.







„Osiągnięcia Gumayusiego mówią same za siebie: jest on jednym z najbardziej utytułowanych graczy League of Legends wszech czasów, a to partnerstwo połączy dwóch najlepszych przedstawicieli świata gier”, powiedział Tobias Brinkmann, wiceprezes i dyrektor generalny ds. urządzeń peryferyjnych do gier w CORSAIR. „To partnerstwo podkreśla nasze zaangażowanie we wspieranie elitarnych zawodników za pomocą urządzeń peryferyjnych do gier, które spełniają i przekraczają ich oczekiwania nawet w najważniejszych momentach ich kariery”.



Za pośrednictwem swojej agencji, FANABLE, Gumayusi wyraził swoje podekscytowanie faktem, że został globalnym ambasadorem CORSAIR. „To wielki zaszczyt pracować z CORSAIR jako globalny ambasador e-sportu”, powiedział Gumayusi. „W świecie profesjonalnych gier, gdzie o zwycięstwie decyduje ułamek sekundy, możliwość pełnego zaufania swojemu sprzętowi jest niezbędna. Zaufanie to staje się jeszcze ważniejsze na arenie międzynarodowej i w meczach finałowych, gdzie presja jest największa”.



Dodał: „Ponieważ nadal udowadniam swoją wartość w każdym meczu, jestem przekonany, że wysokowydajny sprzęt CORSAIR będzie idealnym partnerem, który dopełni moją wydajność. Bardzo mnie cieszy, że mój wkład i wiedza zostaną wykorzystane w ich przyszłych produktach. Z niecierpliwością czekajcie na bezbłędną grę, którą zaprezentuję razem z CORSAIR”.



Gumayusi przygotowuje się do nadchodzących sezonów LCK, MSI 2026 i Worlds 2026, korzystając z precyzyjnego, niezawodnego i wydajnego profesjonalnego sprzętu CORSAIR: myszy gamingowej SABRE v2 PRO CF, klawiaturze gamingowej VANGUARD 96 PRO z efektem Halla i podkładce pod mysz z tkaniny MM PRO Control Esports-Tuned.



Mistrzowie wiedzą, że zdolność do wykonywania poleceń na zawołanie jest kluczem do zwycięstwa na najwyższym poziomie. Sprzęt do gier CORSAIR został stworzony z myślą o konsekwentnym stawianiu czoła wyzwaniom, od zawodów po mistrzostwa, i podobnie jak Gumayusi, ma długą historię zwycięstw na najwyższym poziomie. Dzięki takiemu sprzętowi trzykrotny mistrz może w pełni skupić się na błyskawicznych reakcjach i szybkim podejmowaniu decyzji, które odróżniają najlepszych graczy od reszty zawodników.



Sprzęt Corsair PRO wybrany przez Gumayusiego:

Klawiatura gamingowa VANGUARD PRO 96 z efektem Halla

- Przełączniki magnetyczne CORSAIR MGX Hyperdrive

- Hiperwysoka częstotliwość raportowania 8000 Hz zapewnia niezwykły czas reakcji

- Optymalnie kompaktowa konstrukcja 96%

- Jasny, zintegrowany ekran LCD umożliwiający personalizację na najwyższym poziomie

- Integracja z Elgato Virtual Stream Deck

- FlashTap SOCD



Bezprzewodowa mysz gamingowa SABRE v2 PRO z włókna węglowego

- Superlekka, wytrzymała obudowa z włókna węglowego o wadze 55 g do gier FPS na poziomie profesjonalnym - Spodziewane odchylenie wagi ze względu na tolerancje produkcyjne wynosi ±2 g.

- Hiperwysoka częstotliwość raportowania 8000 Hz zapewnia niezwykły czas reakcji

- Czujnik CORSAIR MARKSMAN S o rozdzielczości 33 tys. DPI z dokładnością rozdzielczości 99.7%,

l prędkość śledzenia 750 IPS, przyspieszenie 50G i do 120 godzin działania akumulatora

























źródło: Info Prasowe - Razer