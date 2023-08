CORSAIR - technologia iCUE LINK teraz także w Hydro X Series

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR, światowy lider w dziedzinie komponentów komputerowych i komputerów dla graczy, twórców treści i entuzjastów, wprowadziła do oferty nową generację swoich cenionych na całym świecie produktów do niestandardowych układów chłodzenia Hydro X Series, które integrują się z przełomowym ekosystemem inteligentnych komponentów iCUE LINK. Linia produktów Hydro X Series obejmująca nowe bloki wodne ELITE do procesorów i kart graficznych, zestawy pompki i zbiornika oraz inne elementy wykorzystuje technologię iCUE LINK do jeszcze większego uproszczenia budowy niestandardowych układów chłodzenia.







iCUE LINK stosuje ujednolicony standard przewodu, który umożliwia zarówno zasilanie urządzeń, jak i cyfrową komunikację z każdym z nich: od sterowania podświetleniem RGB i szybkością obrotów wentylatorów po czujniki temperatury. Co więcej, nowe elementy Hydro X Series są teraz inteligentne — zostały wyposażone w indywidualne mikrokontrolery zarządzające wydajnością i raportujące jej wyniki oraz temperaturę do koncentratora i oprogramowania iCUE. Dwustronne złącza iCUE LINK we wszystkich komponentach znacznie ułatwiają składanie komputerów, zwiększając atrakcyjność i dostępność tego hobby dla wszystkich zainteresowanych.



Blok wodny do procesora iCUE LINK XC7 RGB ELITE ma też nowy i ulepszony mechanizm chłodzenia Hexa-flow, który wykorzystuje przepływ warstwowy do lepszego chłodzenia całego procesora i jego rdzeni. Płytka chłodząca z niklowanej z miedzi ma ponad 120 mikrożeberek chłodzących o wysokiej efektywności, które odprowadzają ciepło od procesora, a wbudowany czujnik temperatury umożliwia precyzyjne sterowanie chłodzeniem. Zestaw 24 diod LED RGB za komorą przepływu z przezroczystego nylonu generuje hipnotyzujące efekty świetlne dopasowane do wydajności chłodzenia bloku wodnego iCUE LINK XC7 RGB ELITE. Ten centralny element niestandardowego układu chłodzenia instaluje się beznarzędziowo na gniazdach Intel LGA 1700 i AMD Socket AM5 oraz AM4, z nałożoną fabrycznie wysokowydajną pastą termoprzewodzącą CORSAIR XTM70.



Jeszcze większe możliwości personalizacji oferuje blok wodny do procesora iCUE XC7 RGB ELITE LCD. Ma on taką samą konstrukcję i wydajność chłodzenia, ale dodano do niego wyraźny ekran LCD IPS 2,1 cala o rozdzielczości 480 x 480, wyświetlający 30 FPS i otoczony 31 diodami LED RGB. Ekran ten można w pełni konfigurować w oprogramowaniu iCUE, aby wyświetlał temperatury zestawu, niestandardowe obrazy lub animowane GIF-y.



Blok wodny iCUE LINK XG3 RGB HYBRID jest przeznaczony do kart graficznych i dostępny w trzech modelach, oferując niemal uniwersalną zgodność z wieloma kartami z serii NVIDIA GeForce RTX 40 i 30 oraz AMD RX 7900 XT(X). Jego hybrydowa konstrukcja bezpośrednio chłodzi układy scalone procesora graficznego i pamięci przy użyciu rozdzielacza, który zapewnia równomierne rozprowadzanie chłodziwa po miedzianej płycie chłodzącej, a specjalny wentylator chłodzi także płytkę drukowaną i moduły VRM. XG3 RGB HYBRID jest podświetlany 18 diodami LED RGB, ma wbudowany czujnik temperatury do precyzyjnego sterowania oraz solidną konstrukcję z nylonu i miedzi, dzięki czemu jest niezawodnym i wytrzymałym elementem komputera. Klienci mający już blok wodny do kart graficznych iCUE XG7 RGB będą mogli wkrótce dodać do niego prosty adapter RGB, który zintegruje go z systemem iCUE LINK. Przyszłe bloki wodne do kart graficznych XG7 będą już fabrycznie przystosowane do obsługiwania łączności iCUE LINK.



Siłę napędową niestandardowego układu chłodzenia może zapewniać zestaw pompki i zbiornika iCUE LINK XD5 RGB ELITE. Wysokowydajna pompka Xylem D5 i przezroczysty zbiornik z nylonu o pojemności 440 ml podświetlany 22 diodami LED RGB to wszystko, czego potrzeba, by układ chłodzenia transportował chłodziwo i świetnie przy tym wyglądał. XD5 RGB ELITE ma gumowany system mocowania minimalizujący wibracje pompki i kilka portów wejściowych G1/4” na potrzeby różnych konfiguracji. Podobnie jak bloki wodne zawiera on czujnik podający temperaturę chłodziwa w czasie rzeczywistym, umożliwiając inteligentne sterowanie. W tym roku pojawi się również wersja XD5 RGB ELITE wyposażona w ekran LCD.



CORSAIR iCUE LINK XC7 RGB ELITE, XG3 RGB HYBRID, XD5 RGB ELITE, 4-kierunkowy rozdzielacz sygnału i iCUE XC7 RGB ELITE LCD są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Adapter RGB iCUE LINK do kart graficznych można zamówić w przedsprzedaży w sklepie internetowym CORSAIR i będzie on dostępny od września.



Bloki wodne do procesora iCUE LINK oraz zestaw XD5 RGB ELITE są objęte trzyletnią gwarancją, a XG3 RGB HYBRID i 4-kierunkowy rozdzielacz sygnału — dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Aktualne informacje o cenach poszczególnych produktów iCUE LINK można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.

































Źródło: Info Prasowe - CORSAIR