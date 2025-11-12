CORSAIR - współpraca międzymarkowa z Call of Duty: Black Ops 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłosił dziś otwarcie kolejnego rozdziału w ramach swojej ekskluzywnej, wieloletniej współpracy międzymarkowej z uznaną przez krytyków serią Call of Duty. Współpraca trwa, a wraz z nią debiutuje pełna gama produktów nawiązujących do gry Black Ops 7 marek CORSAIR, w tym SCUF Gaming, Elgato i ORIGIN PC. Ta trwająca współpraca obejmuje wiele kategorii produktów, od nagradzanych kontrolerów i urządzeń peryferyjnych do gier, po komputery stacjonarne, klawiatury, sprzęt do streamingu i akcesoria. Łączy ona dwie najbardziej znane na świecie marki gamingowe, aby zapewnić graczom Call of Duty na całym świecie najwyższą wydajność i styl.







W ramach tej współpracy fani będą mieli dostęp do ekskluzywnego sprzętu i akcesoriów o tematyce gry Call of Duty: Black Ops 7 od marek CORSAIR, SCUF Gaming, ORIGIN PC i Elgato, w tym:

SCUF Gaming:

- Valor Pro Wired Call of Duty: Black Ops 7 Edition – większa wydajność na konsoli Xbox dzięki zoptymalizowanej ergonomii i funkcjom na najwyższym poziomie. Przestań poświęcać swój cel. Trzymaj kciuki na drążkach podczas skakania, wślizgu, przeładowywania i innych czynności.

- Valor Pro Wireless Call of Duty: Black Ops 7 Edition – graj jak profesjonalista dzięki tylnym łopatkom, które utrzymują kciuki na gałkach TMR podczas skakania, wślizgów, przeładowywania i innych czynności. Przełączaj się między połączeniem bezprzewodowym o niskim opóźnieniu, technologią Bluetooth i ultraszybkim sondowaniem 1 kHz na komputerze.

- Reflex Pro Call of Duty: Black Ops 7 Edition – pozostań niepokonany dzięki ergonomicznie zaprojektowanym, konfigurowalnym łopatkom, adaptacyjnym spustom i wbudowanym profilom, które pozwalają na szybkie przełączanie się między grami dzięki SCUF Reflex na PlayStation 5.

- Reflex FPS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – zaprojektowana z myślą o szybkiej reakcji i pełnej kontroli w grze. Wyposażona w cztery konfigurowalne tylne łopatki, natychmiastowe spusty, wymienne gałki analogowe i antypoślizgowy uchwyt.

- Envision Pro Call of Duty: Black Ops 7 Edition – zaprojektowana, aby zapewnić najlepsze wrażenia graczom korzystającym z kontrolerów PC. SCUF Envision wyposażono w 11 dodatkowych, konfigurowalnych wejść, ultraszybką łączność przewodową/bezprzewodową oraz zaawansowane oprogramowanie do obsługi makr i dające nieograniczone możliwości personalizacji.



CORSAIR:

- MM300 2XL Call of Duty: Black Ops 7 Edition: bardzo wytrzymała podkładka z tkaniny pod czułe myszy dla graczy. Wzmocnione, obszyte krawędzie chronią przed łuszczeniem się powierzchni, a splot tkaniny zapewnia doskonałą kontrolę ruchu pozwalającą na osiągnięcie zabójczej precyzji w grze.

- HS80 RGB WIRELESS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z technologią Dolby Atmos, który odtwarza przez specjalnie dostrojone, 50-milimetrowe przetworniki neodymowe niezwykle szczegółowy i realistyczny dźwięk. Wyposażono go w niezwykle szybką technologię SLIPSTREAM WIRELESS i mikrofon wielokierunkowy klasy emisyjnej, który rejestruje głos z niezwykłą wyrazistością.

- K65 PLUS WIRELESS CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 EDITION: Wyróżnij się z tłumu znakomitymi umiejętnościami i charakterystycznym stylem. CORSAIR K65 PLUS WIRELESS to klawiatura gamingowa o skali 75%, która imponuje maksymalną wydajnością i podkreśla Twoją osobowość. Podkręć swoje wrażenia dzięki nasmarowanym fabrycznie przełącznikom liniowym CORSAIR MLX Red V2, które sprawiają, że każde naciśnięcie klawisza jest płynne i sprężyste.

- M75 WIRELESS CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 EDITION: Ukształtowana przez zwycięstwo. Wykonana z myślą o podium. M75 WIRELESS wyróżnia się specjalnie zaprojektowanym kształtem myszy oburęcznej i ultraszybką łącznością SLIPSTREAM WIRELESS oraz Bluetooth.



Elgato:

- Stream Deck MK.2 Call of Duty: Black Ops 7 Edition – zawiera 15 konfigurowalnych przycisków LCD do sterowania aplikacjami i platformami. W Elgato Marketplace dodatkowo można znaleźć wtyczki do aplikacji, ikony, ścieżki i efekty oraz wymienne panele przednie pozwalające od czasu do czasu odświeżyć wygląd zestawu.

- Płyta czołowa Call of Duty: Black Ops 7 Edition – spersonalizuj Stream Deck dzięki oficjalnej nakładce Call of Duty od Elgato, zaprojektowanej specjalnie dla 15-klawiszowego Stream Deck MK.2.



ORIGIN PC:

- NEURON Call of Duty: Black Ops 7 Edition – potężne narzędzie dla graczy stworzone z myślą o intensywnej akcji i precyzji. Jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym wydajne karty graficzne, szybkie procesory i wiele innych. Dzięki w pełni konfigurowalnym opcjom i szybkiej pamięci masowej o pojemności do 8 TB będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca, aby zdominować każdą grę. Komputer NEURON o eleganckiej obudowie wniesie do Twojego zestawu gamingowego niezrównaną moc i styl.

- EON16-X Call of Duty: Black Ops 7 Edition – ciesz się niezrównaną wydajnością i wciągającą rozgrywką w eleganckiej, spersonalizowanej obudowie. Ten w pełni konfigurowalny sprzęt wyposażono w dużą ilość pamięci masowej, wysokiej jakości pamięć DDR5 oraz podzespoły marki CORSAIR.



Cała kolekcja będzie dostępna na całym świecie od 11 listopada 2025 r.











źródło: Info Prasowe - CORSAIR