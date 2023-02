CORSAIR- oferta produktów dla konstruktorów komputerów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zaprezentowała dziś wiele nowych wersji swoich cenionych produktów do składania pecetów. Obszerna kolekcja premierowych produktów obejmuje najwydajniejszy wentylator RGB z serii AF RGB ELITE, nowe opcje układu chłodzenia procesora cieczą z serii iCUE ELITE CAPELLIX XT, ELITE LCD XT oraz RGB ELITE, a także nowe obudowy 4000D/5000D RGB AIRFLOW. Eleganckie i jeszcze wydajniejsze nowości z oferty CORSAIR pomogą entuzjastom w składaniu nowego, wysokowydajnego komputera lub modernizacji dotychczasowego na nowy rok. Wentylator PWM AF RGB ELITE to obecnie najefektywniejszy wentylator RGB oferowany przez CORSAIR. Generuje on nie tylko fantastyczny przepływ powietrza jak pozostałe produkty z serii AF ELITE, ale też podświetlenie przy użyciu ośmiu indywidualnie adresowanych diod LED.







Technologia CORSAIR AirGuide skupia przepływ powietrza w stożek skierowany na najgorętsze elementy, a szybkość obrotów wentylatora osiąga 2100 RPM w wersji 120 mm i 1700 RPM w wersji 140 mm. Dzięki dynamicznym łożyskom olejowym wentylator działa cicho, a w trybie Zero RPM — praktycznie bezgłośnie przy niskim obciążeniu. Wentylatory AF RGB ELITE są sprzedawane w zestawach po kilka sztuk z kontrolerem iCUE Lighting Node CORE lub jako pojedyncze sztuki do rozbudowy komputera.





Układy chłodzenia procesora cieczą iCUE ELITE CAPELLIX XT oraz ELITE LCD XT zawierają nowe wentylatory AF RGB ELITE, a skuteczność chłodzenia zwiększa nałożona fabrycznie pasta termoprzewodząca o ekstremalnej efektywności CORSAIR XTM70. Dzięki temu układy współpracują doskonale z wymagającymi pod względem termicznym procesorami Intel Core 13. generacji oraz AMD Ryzen z serii 7000. Układ ELITE CAPELLIX XT wyróżnia się nowym stylem z 33 ultrajasnymi diodami CAPELLIX LED na zatyczce pompki, a ELITE LCD XT ma jaskrawy ekran IPS LCD o przekątnej 2.1”, który prezentuje dowolne treści: od aktualnej temperatury komputera po ulubione GIF-y. Te układy chłodzące dostępne z radiatorami o różnych wielkościach: od 240 mm do 420 mm mają wydłużone przewody, co ułatwia instalację, i są gotowe do działania w dowolnym nowoczesnym zestawie komputerowym.





Nowe zintegrowane układy chłodzenia H60x i H100x RGB ELITE skutecznie obniżają temperaturę przy użyciu jednego lub dwóch wentylatorów z AirGuide SP120 RGB ELITE. Układy te są doskonałą propozycją dla początkujących konstruktorów i pasują do najnowszych gniazd procesorów Intel oraz AMD. Instalację i obsługę upraszcza możliwość sterowania podświetleniem przy użyciu złącza ARGB 5 V na płycie głównej. H60x i H100x RGB ELITE można też zintegrować z oprogramowaniem CORSAIR iCUE po podłączeniu ich do kontrolera CORSAIR iCUE (do nabycia osobno).





Do kolekcji bestsellerowych obudów do pecetów CORSAIR dołączają modele 4000D RGB AIRFLOW oraz 5000D RGB AIRFLOW. Te obudowy o formacie mid-tower ATX są cenione za intensywny przepływ powietrza dzięki panelowi przedniemu z perforowanej stali. Nowością w tych modelach są trzy wentylatory AF120 RGB ELITE oraz kontroler iCUE Lighting Node PRO, dzięki którym użytkownicy od razu zyskują spektakularne efekty podświetlenia. Do segmentu zasilacza dodano dwa mocowania wentylatorów 120 mm umożliwiające kierowanie przepływu powietrza bezpośrednio na wysokowydajną kartę graficzną. Obudowy 4000D i 5000D RGB AIRFLOW są dostępne w kolorze czarnym lub nowym odcieniu prawdziwej bieli, z całkowicie białą ramą i wykończeniem.





Dostępność i gwarancja

Produkty CORSAIR AF120 RGB ELITE, AF140 RGB ELITE, iCUE ELITE CAPELLIX XT, iCUE ELITE LCD XT, H60x RGB ELITE, H100x RGB ELITE, 4000D RGB AIRFLOW i 5000D RGB AIRFLOW są dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



AF120 RGB ELITE, AF140 RGB ELITE, iCUE ELITE CAPELLIX XT, iCUE ELITE LCD XT, H60x RGB ELITE i H100x RGB ELITE są objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. CORSAIR 4000D RGB AIRFLOW i 5000D RGB AIRFLOW są objęte dwuletnią gwarancją.



Aktualne informacje o cenach produktów CORSAIR AF120 RGB ELITE, AF140 RGB ELITE, iCUE ELITE CAPELLIX XT, iCUE ELITE LCD XT, H60x RGB ELITE, H100x RGB ELITE, 4000D RGB AIRFLOW i 5000D RGB AIRFLOW można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.































Źródło: Info Prasowe / Corsair