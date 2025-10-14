CORSAIR HXi SHIFT Platinum z iCUE LINK i obsługą PCIe 5.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ma przyjemność zaprezentować nową serię w pełni modułowych, cichych i wysokowydajnych zasilaczy HXi SHIFT, które sprawiają, że budowanie wysokowydajnych komputerów PC jest łatwiejsze i inteligentniejsze. Zasilacze z serii HXi SHIFT posiadają wbudowany koncentrator systemowy iCUE LINK oraz montowane z boku złącze SHIFT, co upraszcza instalację, zmniejsza plątaninę kabli i umożliwia bezpośrednie sterowanie urządzeniami iCUE LINK. Dzięki sprawności na poziomie Platinum wg Cybenetics, certyfikatowi ATX 3.1 i zgodności z PCIe 5.1 modeli 1000 W, 1200 W i 1500 W, HXi SHIFT zapewnia czyste, niezawodne zasilanie dla komputerów nowej generacji do gier i dla twórców.







Innowacyjny interfejs

Zintegrowany koncentrator systemowy iCUE LINK wewnątrz zasilacza eliminuje potrzebę montażu i zasilania oddzielnego koncentratora, umożliwiając konstruktorom podłączenie do 24 urządzeń iCUE LINK bezpośrednio do zasilacza. Takie podejście oznacza mniejszą liczbę potrzebnych komponentów i kabli, co skutkuje szybszą budową, łatwiejszym rozwiązywaniem problemów i czystszym wnętrzem, które wygląda tak dobrze, jak działa. Montowany z boku interfejs SHIFT kieruje wszystkie modularne połączenia do lewego panelu zasilacza, zapewniając łatwy dostęp w nowoczesnych obudowach. Prowadzenie kabla staje się proste i uporządkowane dzięki modułowemu okablowaniu Micro-Fit typu 5. Dołączony zestaw kabli z tłoczonego PCW posiada niskoprofilowe grzebienie, które leżą płasko i utrzymują wiązki kabli w kompaktowej formie. Rezultatem jest profesjonalne prowadzenie przewodów, które może poprawić przepływ powietrza i sprawić, że ostateczna konstrukcja będzie bardziej atrakcyjna.



Cisza i niezawodność

Cicha i wydajna praca to podstawa serii HXi SHIFT. Certyfikat Cybenetics Platinum gwarantuje co najmniej 89-procentową sprawność i do 91 procent ogólnej wydajności, pomagając zmniejszyć ciepło i hałas. 140-milimetrowy wentylator z łożyskiem dynamicznym i trybem Zero RPM zapewnia niemal bezgłośną pracę przy niskich i średnich obciążeniach, a japońskie kondensatory pracujące w temperaturze 105°C i wydajna konwersja zasilania zapewniają czyste, spójne zasilanie. Platforma spełnia standardy ATX 3.1 i PCIe 5.1 i jest objęta 10-letnią gwarancją, co podkreśla jej długoterminową niezawodność w wielu cyklach modernizacji.



Wszechstronna łączność

Wyposażone we wszystkie niezbędne kable i złącza zasilacze z serii HXi SHIFT zapewniają zasilanie dla wysokiej klasy systemów zbudowanych do obsługi potężnych procesorów i kart graficznych — dotyczy modeli 1000 W, 1200 W i 1500 W. Każda jednostka zawiera natywny kabel GPU 12V-2x6 600 W do użytku z najnowszymi kartami graficznymi z serii NVIDIA GeForce RTX 50 i AMD Radeon RX 9000. Dwukolorowe złącze oferuje wyraźną wskazówkę wizualną: po prawidłowym podłączeniu kabla do karty graficznej jasnoszara sekcja przestaje być widoczna.



Wersja 1500 W serii HXi SHIFT zawiera dwa natywne kable GPU 12V-2x6 dla konfiguracji ultrawydajnych. Certyfikat ATX 3.1 i zgodność ze standardem PCIe 5.1 zapewniają solidną obsługę stanów przejściowych, krótki czas wybudzania z nowoczesnego trybu gotowości i szeroką zgodność z obecnymi i nadchodzącymi platformami. HXi SHIFT oferuje w pełni cyfrowy sterownik wentylatora za pośrednictwem oprogramowania CORSAIR iCUE, umożliwiając monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym, niestandardowe krzywe wentylatora i szybkie przełączanie między OCP z jedną szyną i wieloma szynami.



Dostępność i ceny

Zasilacze CORSAIR HXi Shift są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w sugerowanej cenie 1459 PLN. Zasilacze CORSAIR HXi Shift są objęte dziesięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR