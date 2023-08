CORSAIR K70 MAX z magnetycznymi przełącznikami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych urządzeń peryferyjnych umożliwiających bezprecedensową personalizację środowiska gry. Wśród premierowych urządzeń znajduje się przełomowa magnetyczno-mechaniczna klawiatura gamingowa K70 MAX. Model ten, to pierwsza klawiatura z regulowanymi magnetyczno-mechanicznymi przełącznikami klawiszy CORSAIR MGX oferująca niezrównane możliwości konfiguracji każdego naciśnięcia klawisza. K70 MAX jest idealnym urządzeniem dla użytkowników poszukujących maksymalnej efektywności: od błyskawicznej szybkości podczas gry po bezbłędną dokładność podczas pisania.







Gamingowa klawiatura K70 MAX zawiera zupełnie nowe magnetyczne przełączniki CORSAIR MGX, które umożliwiają ustawienie odległości zadziałania każdego klawisza w zakresie od 0,4 mm do 3,6 mm w krokach co 0,1 mm. Przełączniki klawiszy CORSAIR MGX mają też dwupunktowy próg zadziałania, umożliwiający ustawienie dwóch różnych działań do każdego naciśnięcia klawisza. Umożliwia to konfigurowanie kombinacji poleceń — na przykład chodzenia po lekkim dotknięciu klawisza i biegu po jego mocniejszym naciśnięciu. Dzięki tak niesamowitej kontroli nad każdym naciśnięciem klawisza można sobie wyobrazić nieograniczoną liczbę kombinacji działań w grze.



Przełączniki CORSAIR MGX będą też umożliwiać korzystanie z nowego trybu Rapid Trigger, który zostanie dodany do klawiatury K70 MAX wkrótce po premierze. W trybie tym indywidualne klawisze działają z wyjątkową responsywnością, ułatwiając uzyskanie przewagi w grach FPS i innych grach wymagających szybkiej reakcji. Po włączeniu trybu Rapid Trigger klawisze resetują swój stan błyskawicznie podczas powrotu do góry, dzięki czemu K70 MAX przewyższa tradycyjne klawiatury mechaniczne pod względem szybkich ponownych naciśnięć i zmian wprowadzanych poleceń. Funkcja Rapid Trigger zostanie udostępniona w ramach aktualizacji oprogramowania firmware klawiatury K70 MAX w III kwartale roku, a pełna personalizacja za pośrednictwem iCUE będzie dostępna na jesieni.



K70 MAX ma też cenioną konstrukcję najwyższej klasy, dzięki której seria CORSAIR K70 słynie z wydajności i niezawodności. K70 MAX ma dwie warstwy tłumiące dźwięki, które bardzo korzystnie wpływają na akustykę podczas pisania. Kultowa aluminiowa obudowa klawiatury ma wytrawiany, intrygujący wzór z trójkątami i sześciokątami, który zdobi blat biurka, dodając mu klasy i stylu. Odłączana, magnetyczna podpórka pod nadgarstki wyściełana pianką zapamiętującą kształt zapewnia miękkość i komfort podczas gry, a solidne nakładki klawiszy z formowanego w dwóch cyklach PBT dodają poczucia pewności.



Klawiatura gamingowa CORSAIR K70 MAX jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



















Źródło: Info Prasowe - CORSAIR