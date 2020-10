CORSAIR MP400 – SSD M.2 NVMe z pamięcią 3D QLC NAND

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nowy dysk SSD M.2 NVMe Gen3 PCIe x4 – MP400. Premierowy produkt wykorzystuje technologię 3D QLC NAND umożliwiającą przechowywanie dużych ilości danych i zapewniającą bardzo dużą prędkość transferu nawet do 3 400 MB/s w odczycie i do 3 000 MB/s w zapisie sekwencyjnym. CORSAIR MP400 w dniu premiery jest dostępny w wersjach 1 TB, 2 TB i 4 TB, a już wkrótce ma pojawić się też wersja 8 TB. CORSAIR MP400 o formacie M.2 2280 NVMe wygodnie instaluje się bezpośrednio na płycie głównej oraz odznacza się szeroką kompatybilnością i wysoką przepustowością. Zastosowana pamięć 3D QLC NAND o wysokiej gęstości jest jeszcze efektywniejsza niż pamięć TLC NAND poprzedniej generacji, co pozwala na przechowywanie większej ilości danych w takiej samej przestrzeni fizycznej.







Podobnie jak pozostałe dyski SSD od Korsarzy, model MP400 współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem CORSAIR SSD Toolbox umożliwiającym korzystanie z szeregu wygodnych funkcji, takich jak np. bezpieczne kasowanie danych czy aktualizacja oprogramowania firmware na komputerze. Wytrzymałość, podobnie jak i wydajność, różni się w zależności od pojemności dysku i wnosi nawet do 1440 TB.



Dysk MP400 jest już dostępny w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowe produkty trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym do połowy października br. w sugerowanej cenie detaliczne 569 PLN za 1TB oraz 1135 PLN za 2TB. Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty 5-letnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair