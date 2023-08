CORSAIR SCIMITAR ELITE bez przewodów...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała premierę myszy do gier MMO SCIMITAR ELITE WIRELESS. Ta długo wyczekiwana przedstawicielka dynastii SCIMITAR wyróżnia się nie tylko zaawansowanymi możliwościami konfiguracji, których oczekują gracze MMO, ale też łącznością bezprzewodową o niskim poziomie opóźnień. Mysz towarzyszy graczom w wirtualnym świecie i można ją odpowiednio wyposażyć, przypisując do niej zaklęcia, działania oraz polecenia. Dzięki myszy SCIMITAR ELITE WIRELESS spektakularne osiągnięcia w grach MMO są w zasięgu ręki. Każde działanie można przypisać do 16 w pełni programowalnych przycisków, a panel boczny Key Slider z 12 przyciskami można przesunąć tak, by pasował do dłoni, dzięki czemu udana misja to kwestia ruchu kciukiem.







SCIMITAR ELITE WIRELESS stanowi rozwinięcie fantastycznych możliwości w grach MMO swoich poprzedniczek z rodziny SCIMITAR, a wyróżnia się spośród nich łącznością bezprzewodową. Ruchy i kliknięcia są transmitowane błyskawicznie przy użyciu łączności SLIPSTREAM WIRELESS o poziomie opóźnień poniżej 1 ms lub przez Bluetooth, a akumulator o długiej żywotności wystarcza na 150 godzin gry, czyli kilka dni po jednym naładowaniu. Niestandardowe ustawienia można zapisać w trzech profilach w pamięci i błyskawicznie przełączać ustawienia klas postaci lub gier nawet poza swoim stanowiskiem do gier.



SCIMITAR ELITE WIRELESS to prawdziwy boss skutecznego grania. Ultraprecyzyjny czujnik optyczny CORSAIR MARKSMAN 26 000 DPI bezbłędnie śledzi ruchy gracza, a wykonane w 100% z PTFE ślizgacze zapewniają znakomitą płynność ruchów, dzięki czemu zaklęcia są zawsze rzucane skutecznie. Optyczne przełączniki lewego i prawego przycisku mają gwarantowaną odporność na 100 milionów kliknięć i zaskakująco szybko przekazują impulsy do gry. SCIMITAR ELITE WIRELESS oferuje swobodę w zaawansowanych grach MMO.



Dostępność i gwarancja

Mysz gamingowa CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych online i dystrybutorów firmy CORSAIR. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















Źródło: Info Prasowe - CORSAIR