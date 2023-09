CORSAIR VIRTUOSO PRO - zestaw słuchawkowy dla streamerów i graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR przedstawiła dziś nowy model z oferty zestawów słuchawkowych dla graczy VIRTUOSO — zestaw słuchawkowy dla graczy i streamerów z otwartymi nausznikami VIRTUOSO PRO. Zestaw słuchawkowy VIRTUOSO PRO, wyposażony w najnowocześniejsze przetworniki grafenowe i o efektownej konstrukcji z otwartymi nausznikami, zapewnia realistyczny dźwięk mogący rywalizować z jakością sprzętu studyjnego. Wsłuchaj się w to, co ważne dzięki słuchawkom VIRTUOSO PRO podczas strumieniowania, grania lub tworzenia treści cyfrowych.







VIRTUOSO PRO to sprzęt stworzony zarówno dla streamerów, jak i dla graczy. Otwarte nauszniki pozwalają uzyskać naturalną i przestrzenną scenę dźwiękową, nadając Twoim grom i mediom nowy wymiar realizmu. Dodatkowo nie tracisz kontaktu z otoczeniem – w tych słuchawkach możesz mówić i reagować w normalny sposób. Dzięki VIRTUOSO PRO streaming i tworzenie treści cyfrowych stały się bardziej naturalne. Zestaw słuchawkowy VIRTUOSO PRO wytwarza fantastyczny dźwięk za pomocą 50-milimetrowych przetworników grafenowych, nowej technologii, która rewolucjonizuje sprzęt tego typu. Grafen, który jest sztywniejszy niż typowy materiał przetworników, eliminuje zniekształcenia i zapewnia bogaty i szczegółowy dźwięk o niesłychanej precyzji. Dzięki grafenowi przetworniki słuchawek VIRTUOSO PRO pozwalają odkryć warstwy detali w grach i mediach, które wcześniej pozostawały poza zasięgiem słuchu. Powietrze przepływające przez nauszniki zapewniają uszom ochłodę nawet podczas bardzo długich sesji streamingu i gry. Pałąk wygodnie leży na głowie, a miękkie poduszki nauszników z pianki zapamiętującej kształt pozwalają na długotrwałe słuchanie w komfortowych warunkach.



Model VIRTUOSO PRO doskonale współpracuje z oprogramowaniem Elgato Wave Link w zakresie miksowania, balansowania i synchronizacji wielu źródeł dźwięku na raz. Ponadto oprogramowanie Wave Link korzysta z technologii NVIDIA Broadcast w celu zaawansowanej redukcji szumu tła i echa oaz używa szeregu wtyczek VST, które umożliwiają stworzenie doskonałych sesji streamingu i treści. Odłączany mikrofon jednokierunkowy z funkcją redukcji szumu pozwala na nadawanie krystalicznie czystego głosu. Ewentualnie możesz odłączyć mikrofon i użyć modelu XLR lub USB, czyniąc zestaw słuchawkowy VIRTUOSO PRO idealnym dodatkiem do każdego profesjonalnego zestawu.



Zestaw słuchawkowy VIRTUOSO PRO z nowoczesnymi grafenowymi przetwornikami i przestrzennymi otwartymi nausznikami, które doskonale sprawdzają się podczas rozmów wideo, pozwoli Ci stworzyć scenę dla swoich największych chwil podczas streamingu i grania.



Dostępność, gwarancja i ceny

Zestaw słuchawkowy do streamingu i gier CORSAIR VIRTUOSO PRO jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Sugerowana cena - 199 EURO. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR