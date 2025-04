CORSAIR VOID WIRELESS v2 z technologią Dolby Atmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadza na rynek zestaw słuchawkowy dla graczy VOD WIRELESS v2, najnowszy, zaawansowany technologicznie zestaw słuchawkowy z nagradzanej serii VOID. Rodzina gamingowych zestawów słuchawkowych CORSAIR VOID jest już synonimem wysokiej jakości dźwięku w grach, trwałego komfortu i najwyższej klasy wykonania. Nowa seria VVOID Wireless v2 kontynuuje te tradycje, wprowadzając kilka nowości. Zestaw słuchawkowy VOID WIRELESS v2 zapewnia graczom prawdziwie wciągające wrażenia dzięki specjalnie dostrojonym 50-milimetrowym przetwornikom neodymowym, które tworzą dynamiczne otoczenie dźwiękowe wysokiej jakości odznaczające się niesamowitą czystością i głębią. Dzięki dodatkowi technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos gracz bez problemu usłyszy i precyzyjnie zlokalizuje każdy odgłos kroków, wybuch i ruch, co doda jego grze głębi i realizmu.







Najlepszy w swojej klasie wielokierunkowy mikrofon z technologią NVIDIA Broadcast zapewnia wyjątkową czystość głosu i przebija się przez hałas otoczenia, dzięki czemu zespół będzie wyraźnie słyszał Twoje polecenia. Stworzony z myślą o maksymalnym komforcie zestaw słuchawkowy VOID WIRELESS v2 waży o 20 procent mniej od poprzednich wersji i jest wyposażony w nauszniki z pianki zapamiętującej kształt pokryte oddychającą tkaniną z mikrofibry, co zapewnia wyjątkowe uczucie ochłody i wygodę nawet podczas długiego grania.



Wszechstronny zestaw słuchawkowy VOID WIRELESS v2 pozwala delektować się dźwiękiem najwyższej jakości z wielu urządzeń za pośrednictwem łączności bezprzewodowej 2.4 GHz o krótkich opóźnieniach lub technologii Bluetooth. Tryby łączności możesz swobodnie przełączać jednym naciśnięciem klawisza, aby cieszyć się nawet 70 godzinami odtwarzania. Gdy akumulator w końcu się wyczerpie, wystarczy 15-minutowe ładowanie na kolejne sześć godzin zabawy, dzięki czemu akcja może toczyć się bez przerwy. Ten dostępny w kolorze karbonowym lub białym zestaw słuchawkowy łączy w sobie wyjątkowe parametry, lekkość klasy premium oraz nowoczesną, elegancką stylistykę dla dzisiejszych graczy.



Dostępność, gwarancja i cena

Zestaw słuchawkowy VOID WIRELESS v2, dostępny w sprzedaży w cenie 119.99 USD, jest zgodny z komputerami PC i Mac konsolami PlayStation i Nintendo Switch oraz urządzeniami mobilnymi. Zestaw słuchawkowy VOID WIRELESS v2 jest już dostępny w sklepie internetowym firmy CORSAIR, a wkrótce będzie też dostępny w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR, takich jak Best Buy i Amazon.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR