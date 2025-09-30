CORSAIR VOID v2 MAX - bezprzewodowe słuchawki gamingowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadza na rynek najwyższej klasy zestaw słuchawkowy dla graczy VOID v2 MAX WIRELESS do konsoli Xbox oraz zestaw słuchawkowy VOID WIRELESS v2 MAX. Gracze na konsoli Xbox mogą cieszyć się bogatym, wciągającym dźwiękiem w swoich ulubionych grach dzięki oficjalnie certyfikowanemu zestawowi słuchawkowemu VOID v2 MAX WIRELESS dla konsoli Xbox. Za jego mocny dźwięk odpowiadają specjalnie dostrojone 50-milimetrowe przetworniki neodymowe i dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Jednoczesne połączenia bezprzewodowe 2,4 GHz i Bluetooth zapewniają bezproblemową łączność, dzięki której gracze mogą słuchać dźwięku z wielu źródeł jednocześnie.







Funkcja ta, o którą prosili fani, umożliwia graczom odbieranie połączeń i słuchanie muzyki lub podcastów na telefonie, a jednocześnie słuchanie dźwięku z konsoli Xbox lub innych gier. Dla większej wygody użytkownicy konsoli Xbox mogą szybko dostosować balans między dźwiękiem gry a dźwiękiem rozmowy bezpośrednio z nauszników.Dodatkowo najlepszy w swojej klasie mikrofon wielokierunkowy z technologią NVIDIA Broadcast, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do eliminowania szumów tła, zapewnia krystalicznie czystą komunikację.



Gracze komputerowi mogą w pełni wykorzystać możliwości audio dzięki bezprzewodowemu zestawowi słuchawkowemu VOID v2 MAX WIRELESS, który oferuje wszystkie te same funkcje, co model dla konsoli Xbox, a dodatkowo technologię Sonarworks SoundID. To zaawansowane oprogramowanie do kalibracji dźwięku umożliwia graczom dostrojenie wyjścia zestawu słuchawkowego w celu utworzenia indywidualnego profilu dźwiękowego dostosowanego do ich słuchu i preferencji.



Słuchawki te mają lekką, ale wytrzymałą konstrukcję i zostały zaprojektowane z myślą o całodziennym komforcie dzięki piankowym nausznikom z pamięcią kształtu oraz przewiewnej tkaninie z mikrofibry, która zapewnia chłód i wygodę przez wiele godzin. Dzięki akumulatorowi o żywotności aż 70 godzin te zestawy słuchawkowe są przygotowane na długie sesje grania. Gdy bateria się wyczerpie, szybkie ładowanie zapewni dodatkowe 6 godzin gry po zaledwie 15 minutach ładowania.



Oba te wszechstronne nowe produkty z rodziny VOID są również kompatybilne z PlayStation 5, Nintendo Switch 1 i 2, komputerami Mac, urządzeniami mobilnymi i innymi. Dołączają one do stale powiększającej się gamy zestawów słuchawkowych CORSAIR dla graczy konsolowych, obok uznanych modeli VIRTUOSO MAX WIRELESS i HS80 MAX WIRELESS.



Dostępność, gwarancja i ceny

VOID v2 MAX WIRELESS jest już dostępny w sklepie internetowym CORSAIR oraz w ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców internetowych i dystrybutorów CORSAIR, takich jak Best Buy i Amazon, w sugerowanej cenie 599 PLN. VOID v2 MAX WIRELESS objęty jest dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR