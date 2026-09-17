CORSAIR VOXARA - gamingowy mikrofon pojemnościowy USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłasza premierę gamingowego mikrofonu pojemnościowego USB klasy premium — VOXARA. Dzięki doświadczeniu marki CORSAIR w konstrukcji sprzętu i zaawansowanemu oprogramowaniu Wave Link marki Elgato VOXARA zapewnia studyjną jakość głosu, rozbudowane opcje personalizacji oraz płynną integrację z ekosystemem, oferując graczom i streamerom pełną kontrolę nad dźwiękiem od razu po podłączeniu. Smukła, trwała konstrukcja i efektowne, konfigurowalne podświetlenie RGB nadają każdemu nowoczesnemu stanowisku gamingowemu lub streamingowemu wyjątkowy charakter.







Studyjne brzmienie wokalu

Niezależnie od tego, czy streamujesz, grasz, czy nagrywasz treści, VOXARA zapewnia świetne brzmienie Twojego głosu. Sercem mikrofonu VOXARA jest duża kapsuła pojemnościowa 25 mm, zaprojektowana tak, aby rejestrować głos z większym ciepłem, szczegółowością i charakterem niż kapsuły o standardowym rozmiarze. Voxara nagrywa dźwięk w 32-bitowej rozdzielczości, oferując szeroki zakres dynamiki w celu rejestracji zarówno cichych, jak i głośnych momentów oraz dodatkowy zapas, który pomaga zachować czyste brzmienie przy głośnych sygnałach. Dzięki częstotliwości próbkowania 192 kHz VOXARA rejestruje dźwięk z większą dokładnością, ogranicza artefakty cyfrowe i zapewnia szybszą reakcję na transjenty, gwarantując czystsze nagrania oraz wysoką wierność brzmienia.



Pełna kontrola nad dźwiękiem

VOXARA płynnie integruje się z Elgato Wave Link 3.0, oferując wygodne centrum sterowania całym zestawem audio. Głos z mikrofonu, dźwięk gry, muzykę i czat można kierować do niezależnych kanałów, a następnie miksować je i regulować balans bez przerywania rozgrywki. Brzmienie można łatwo przenieść na wyższy poziom dzięki profesjonalnym wtyczkom VST i AU, niestandardowym efektom audio, presetom korektora i nie tylko — wszystko to można znaleźć na stale rozwijającej się platformie Elgato Marketplace. VOXARA zapewnia również szybki dostęp do najważniejszych elementów sterujących. Zintegrowany ekran OLED zapewnia stały podgląd głośności zestawu słuchawkowego, wzmocnienia mikrofonu, balansu i statusu wyciszenia, a wielofunkcyjne pokrętło umożliwia ich regulację na bieżąco. Jedno dotknięcie czujnika powoduje natychmiastowe wyłączenie mikrofonu, a wyraźny sygnał wizualny pozwala zawsze się zorientować, czy trwa transmisja na żywo, czy też mikrofon jest wyłączony.



Wyraźna komunikacja

Aby głos brzmiał wyraźnie w każdym otoczeniu, VOXARA ma funkcję Voice Focus wbudowaną bezpośrednio w Wave Link — nie trzeba nic dodatkowo pobierać. Dzięki technologii ai|coustics funkcja Voice Focus inteligentnie redukuje hałas w tle oraz echo i pogłos w pomieszczeniu, jednocześnie izolując i wzmacniając głos w czasie rzeczywistym. VOXARA wzmacnia ten efekt dzięki sprzętowi zaprojektowanemu tak, by najważniejszy był głos użytkownika. Kardioidalna charakterystyka skupia się na dźwięku dochodzącym bezpośrednio z przodu mikrofonu, tłumiąc odgłosy z boków i tyłu. Za sprawą zintegrowanego mocowania amortyzującego i wbudowanego filtra pop drgania biurka, odgłosy dotykania mikrofonu oraz ostre głoski wybuchowe nie zakłócają czystego, stabilnego dźwięku podczas rozmów, streamów i nagrań.



Styl premium do każdego sprzętu

VOXARA łączy wysoką jakość dźwięku z dopracowanym wzornictwem, które doskonale pasuje do nowoczesnych stanowisk gamingowych i twórczych. Konfigurowalne podświetlenie RGB oferuje różnorodne opcje personalizacji, w tym wielokolorowe efekty, tryby statycznego koloru oraz dynamiczny tryb wskaźnika poziomu, który w czasie rzeczywistym wizualnie reaguje na sygnał z mikrofonu. Oświetlenie można dostosować bezpośrednio w aplikacji Wave Link lub zsynchronizować je między urządzeniami zgodnymi z iCUE za pomocą funkcji iCUE Murals dostępnej w aplikacji iCUE Apps (Beta), aby uzyskać spójny wygląd. Dzięki elastycznym opcjom montażu i szerokiej kompatybilności z urządzeniami mikrofon VOXARA można zamocować w dowolnym wybranym miejscu i na dowolnym stanowisku. Odłączana aluminiowa podstawka zapewnia stabilne ustawienie na biurku, a dołączone adaptery montażowe ułatwiają przymocowanie mikrofonu VOXARA do standardowych wysięgników mikrofonowych. Dołączony pleciony przewód USB-C umożliwia łatwą konfigurację plug-and-play w systemach Windows i macOS oraz obsługuje dźwięk na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Łącząc sprzęt zaprojektowany przez CORSAIR z możliwościami oprogramowania Elgato, VOXARA zapewnia kompletne rozwiązanie audio, które pozwala graczom, streamerom i twórcom grać, występować i tworzyć z poczuciem pewności.



Dostępność, gwarancja i ceny

Gamingowy mikrofon pojemnościowy USB CORSAIR VOXARA, jest już dostępny w wersji czarnej i białej w sklepie internetowym CORSAIR oraz w globalnej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR w cenie 819 PLN. Mikrofon jest objęty 2-letnią gwarancją oraz wsparciem ogólnoświatowej sieci obsługi klienta i pomocy technicznej CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR