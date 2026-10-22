CORSAIR i CD PROJEKT RED powracają do Night City

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dzisiaj wprowadzenie dwóch kolekcji specjalnych edycji oficjalnie licencjonowanych urządzeń peryferyjnych do gier, stworzonych we współpracy z CD PROJEKT RED. CORSAIR x Cyberpunk 2077: Kolekcja Arasaka White Collection przywraca zeszłoroczną, cieszącą się dużym zainteresowaniem linię Arasaka Edition w charakterystycznej dla tej megakorporacji biało-czerwonej kolorystyce. Zupełnie nowa seria CORSAIR x Cyberpunk: Kolekcja Edgerunners 2 jest poświęcona nowemu serialowi anime studia TRIGGER i CD PROJEKT RED, który jest dostępny w formacie streamingowym na platformie Netflix.







W grudniu ubiegłego roku firmy CORSAIR i CD PROJEKT RED uczciły piątą rocznicę premiery gry Cyberpunk 2077, wprowadzając na rynek kolekcję Arasaka Edition w kolorze czarnym. Miłośnicy, którzy to przegapili, od tamtej pory proszą o kolejną szansę. W tym roku mają w czym wybierać.



CORSAIR x CYBERPUNK 2077: KOLEKCJA ARASAKA WHITE Night City opiera się na technologii opracowanej przez Arasakę, a kolekcja Arasaka White wygląda, jakby pochodziła prosto z laboratoriów tej megakorporacji. Każda powierzchnia nosi ślady stylu Arasaka — od napisów na nakładkach klawiszy zaczerpniętych z interfejsu użytkownika gry i insygniów Arasaka po kultowe schematy ostrzy Mantis rozrzucone po podkładce na biurko. W tym roku do oferty dołącza pasujący zestaw słuchawkowy, który dopełnia komplet.

· CORSAIR K65 PLUS WIRELESS Cyberpunk 2077: Arasaka White Edition

· CORSAIR M75 WIRELESS Cyberpunk 2077: Arasaka White Edition

· CORSAIR MM300 2XL Cyberpunk 2077: Arasaka White Edition

· CORSAIR HS80 RGB WIRELESS Cyberpunk 2077: Arasaka White Edition



CORSAIR x CYBERPUNK: KOLEKCJA EDGERUNNER 2 Romana Caraxa rzadko widuje się bez jego zabytkowej kamery wideo, której używa do rejestrowania prawdziwych, ludzkich historii rozgrywających się w Night City. Kolekcja Edgerunners 2 została stworzona na wzór Romana – charakteryzuje się żywymi kolorami zaczerpniętymi z jego projektów postaci oraz detalami inspirowanymi sprzętem nagraniowym, z którego korzysta. W całym repertuarze pojawiają się nawiązania do SoftSys – sieci serwisów, dzięki której jego sprzęt działa bez zarzutu – oraz do samego Romana.

· CORSAIR K65 PLUS WIRELESS Cyberpunk: Edgerunners, wydanie 2

· CORSAIR HARPOON v2 WIRELESS Cyberpunk: Edgerunners, wydanie 2

· CORSAIR HS80 WIRELESS Cyberpunk: Edgerunners, wydanie 2

· CORSAIR MM 2XL Cyberpunk: Edgerunners, wydanie 2



Dostępność i gwarancja

Obie kolekcje będą dostępne w przedsprzedaży od 22 października 2026 r. w ograniczonych ilościach na stronie Corsair.com oraz u wybranych autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów. Każdy produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR