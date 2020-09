CORSAIR – premiera chłodzenia iCUE ELITE CAPELLIX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nową generację zintegrowanych układów chłodzenia cieczą (All in One) dla procesorów – iCUE ELITE CAPELLIX. iCUE H100i ELITE CAPELLIX, iCUE H115i ELITE CAPELLIX i iCUE H150i ELITE CAPELLIX wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologii chłodzenia procesora w oparciu o stosowanie cieczy w obiegu zamkniętym. Ponadto, seria iCUE ELITE CAPELLIX oferuje całkowicie nowy wygląd blokopompki, znajdujący się w zestawie premierowy kontroler iCUE Commander CORE oraz żywe podświetlenie RGB dzięki innowacyjnym diodom LED CAPELLIX stworzonym przez CORSAIR.







Wszystkie trzy nowe układy chłodzenia z serii iCUE ELITE CAPELLIX mają bardzo wydajną głowicę pompki, miedzianą płytkę chłodzącą o konstrukcji Split-Flow i wentylatory z serii ML RGB, dzięki czemu są najwydajniejszymi jak dotąd układami chłodzenia CORSAIR. Dopełnienie stanowi spektakularne podświetlenie RGB w postaci niezwykle jasnych, energooszczędnych diod LED CAPELLIX umieszczonych na blokopompce oraz dołączony do zestawu, premierowy kontroler podświetlenia RGB i szybkości wentylatorów CORSAIR iCUE Commander CORE. Premierowe chłodzenia cieczą dla procesorów typu All in One stworzone przez kalifornijskiego producenta dostępne są z radiatorami o rozmiarze 240 mm, 280 mm i 360 mm.



Podstawę doskonałej wydajności układów iCUE ELITE CAPELLIX stanowi wydajna pompka odśrodkowa, która przemieszcza chłodziwo z prędkością do 0,82 l/min, generując przy tym hałas o natężeniu poniżej 20 dBA, co zapewnia ekstremalne i ciche chłodzenie. Znajdująca się u podstawy blokopompki miedziana płytka chłodząca o konstrukcji Split-Flow z 128 gęsto upakowanymi mikrofinami na cal szybko pochłania ciepło procesora. Ponadto, wydajne wentylatory z serii ML RGB, z łożyskiem z technologią lewitacji magnetycznej pozwalającym osiągać prędkość obrotową do 2400 obrotów/min i precyzyjnym sterowaniem PWM, rozpraszają gromadzące się ciepło po jego przeniesieniu do radiatora.



Układy iCUE ELITE CAPELLIX z 33 diodami LED CAPELLIX na blokopompce oferują najjaśniejsze i najintensywniejsze podświetlenie RGB z wszystkich dotychczasowych układów chłodzenia CORSAIR. Unikalne, nowoczesne i super-małe diody stworzone przez Kalifornijczyków są o 60% jaśniejsze i zużywają o 40% mniej energii niż zwykłe diody LED, dzięki czemu Twój układ chłodzenia zachwyca feerią barw bez uszczerbku dla wydajności. Co więcej, każdy wentylator ML RGB ma osiem indywidualnie adresowanych diod LED, co w sumie daje 49 diod LED w modelach iCUE H100i ELITE CAPELLIX i iCUE H115i ELITE CAPELLIX oraz 57 diod LED w modelu iCUE H150i ELITE CAPELLIX.



Trzy niezwykle łatwe w instalacji i konfiguracji układy zostały fabrycznie wyposażone w całkowicie nowy kontroler CORSAIR iCUE Commander CORE umożliwiający nadzorowanie prędkości pompki i wentylatorów oraz sterowanie podświetleniem chłodzenia. Oprócz tego, iCUE Commander CORE pozwala jednocześnie na pełną kontrolę illuminacji i szybkości maksymalnie sześciu innych wentylatorów CORSAIR RGB przy użyciu modulacji szerokości impulsów. Kontroler amerykańskiej firmy i oprogramowanie CORSAIR iCUE pozwala dowolnie regulować prędkość wentylatorów i pompki, sterować podświetleniem RGB układu chłodzenia iCUE ELITE CAPELLIX i synchronizować go ze wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi z iCUE. Przy użyciu programu od CORSAIR użytkownik może także monitorować temperatury procesora i chłodziwa za pomocą jednego intuicyjnego interfejsu, a podczas minimalnego obciążenia systemu istnieje opcja włączenia tryb Zero RPM, aby całkowicie pozbyć się hałasu wentylatorów i blokopompki.



Do każdego układu chłodzenia iCUE ELITE CAPELLIX jest dołączony modułowy, beznarzędziowy uchwyt montażowy umożliwiający szybkie i łatwe mocowanie produktu na wszystkich nowoczesnych gniazdach procesorów Intel i AMD, w tym Intel LGA 1200/115x, AMD AM4 i AMD sTRX4.



Zintegrowane chłodzenia cieczą dla procesorów z serii iCUE ELITE CAPELLIX są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowe produkty trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym najpóźniej na początku października br. Sugerowana cena detaliczna to 679 PLN za H100i RGB ELITE CAPELLIX, 729 PLN za H115i RGB ELITE CAPELLIX oraz 819 PLN za H150i RGB ELITE CAPELLIX. Nowe chłodzenia CPU typu AiO od kalifornijskiego producenta są objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



























Źródło: Info Prasowe / Corsair