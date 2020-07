CORSAIR iCUE LT100 - nowe oświetlenie ambientowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował nowy produkt z kategorii oświetlenia ambientowego – iCUE LT100. Premierowe rozwiązania przygotowane przez kalifornijskiego producenta stanowią rozszerzenie ekosystemu oferującego podświetlenie LED RGB sterowanego przy użyciu oprogramowania CORSAIR iCUE. LT100 pojawiło się w formie zestawu startowego złożonego z dwóch aluminiowych wieży, każda z 46 diodami LED RGB z możliwością pełnej konfiguracji pojedynczej diody. Ponadto, jest także opcja dokupienia zestawu rozszerzającego, który umożliwia tworzenie jeszcze bardziej zaawansowanych i rozświetlonych stanowisk.







Każda wieża iCUE LT100 ma 422mm wysokości i jest wyposażona w 46 diod LED RGB o odwracalnej orientacji pozwalającej wybrać między intensywniejszym (przód) lub bardziej subtelnym (tył) oświetleniem. Po podłączeniu do komputera, LT100 automatycznie łączy się z oprogramowaniem CORSAIR iCUE. Umożliwia to na bieżąco dopasowywać i rozpraszać kolory diod, dzięki czemu użytkownik osiągnie efekt rozlewania się akcji gry wokół całego stanowiska gracza lub przeniesie odtwarzane multimedia poza krawędzie ekranu monitora. Premierowy ambient może służyć także do wizualizacji dźwięku w celu wzbogacenia wrażeń w trakcie słuchania muzyki. Co więcej, LT100 oferuje prawie nieograniczone możliwości konfiguracji, co pozwala uzyskać wyjątkowe efekty kolorystyczne stanowiące uzupełnienie dla pozostałych produktów CORSAIR wyposażonych w LED RGB.



iCUE LT100 zapewnia efektowne oświetlenie nawet bez połączenia z oprogramowaniem tworzonym przez kalifornijskiego producenta. Wystarczy nacisnąć dedykowany przycisk na obudowie odpowiednią liczbę razy, aby wybrać jeden z jedenastu gotowych profili efektów świetlnych. Dodatkowo, zestaw startowy zawiera odłączany uchwyt na zestaw słuchawkowy, dzięki czemu wieża może służyć także jako wygodne miejsce do przechowywania słuchawek, gdy te nie są używane. Każdy zestaw rozszerzający zawiera jedną dodatkową wieżę, którą można połączyć z maksymalnie trzema innymi wieżami, aby uzyskać pokaz świetlny złożony aż z 184 diod LED RGB. Co więcej, LT100 można zsynchronizować z innymi produktami wspieranymi przez CORSAIR iCUE, takimi jak taśmy LED iCUE LS100, urządzenia peryferyjne (np. klawiatura) czy podzespoły komputerowe (np. wentylatory).



CUE LT100 zestaw startowy oraz rozszerzony są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym do końca lipca br. w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN za zestaw startowy oraz 299 PLN za rozszerzenie. Oba produkty amerykańskiego producenta są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair