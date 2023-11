CORSAIR powiększa ofertę układów chłodzenia Hydro X Series

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zaprezentowała najnowsze pozycje z cenionej rodziny Hydro X Series. Produkty te dowodzą zaangażowania firmy w tworzenie przełomowych rozwiązań z zakresu niestandardowych układów chłodzenia do samodzielnego montażu. Są doskonale zintegrowane z ekosystemem inteligentnych komponentów iCUE LINK i wnoszą nową jakość pod względem wydajności niestandardowych układów chłodzenia oraz estetyki. Dzięki wzbogaceniu asortymentu o zestaw pompki i zbiornika iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD oraz bloki wodne do kart graficznych iCUE LINK XG7 RGB 40-Series rodzina Hydro X Series oferuje więcej produktów z technologią iCUE LINK, jeszcze bardziej ułatwiając konstruowanie niestandardowych układów chłodzenia światowej klasy.







Po sukcesie cenionego zestawu CORSAIR XD5 RGB oraz niedawno wprowadzonego do oferty XD5 RGB ELITE nowym flagowcem w ofercie zestawów pompki i zbiornika jest iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD. Zestaw ten jako pierwszy na rynku ma pompkę z ekranem IPS LCD o przekątnej 2,1 cala i rozdzielczości 480 x 480, który dynamicznie wyświetla temperaturę chłodziwa, obrazy lub animowane GIF-y. Integracja XD5 RGB ELITE z przełomową technologią iCUE LINK usprawnia budowę zestawu, eliminując tradycyjne złącza MOLEX i plątaninę kabli oraz ulepszając łączność. XD5 RGB ELITE LCD z pompką Xylem D5 PWM o niezawodnym silniku to imponujące połączenie wydajności, wygody i stylu. Zestaw ten jest dostępny w kolorze szarym oraz białym, ze spiżowoszarym wykończeniem ze stopu cynku.



Bloki wodne do kart graficznych CORSAIR iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES to najnowsze komponenty wprowadzające w epokę konstrukcyjnej prostoty. W odróżnieniu od swoich poprzedników unowocześnione bloki wodne XG7 RGB oferują łączność iCUE LINK w standardzie. Te bloki wodne do chłodzenia całej karty graficznej zapewniają optymalną wydajność w połączeniu z niższymi poziomami temperatury. W nowej serii XG7 RGB położono nacisk na wszechstronność, dlatego nadal oferuje ona zróżnicowane opcje połączeń, aby bezproblemowo zaspokoić potrzeby różnych konstruktorów. Różne modele pasujące do coraz większej liczby kart graficznych będą wprowadzane do sprzedaży przez kilka kolejnych miesięcy.



Wąż pokryty siatką CORSAIR Hydro X Series XT to innowacyjny produkt wykonany z wytrzymałej gumy EPDM, który rewolucjonizuje projektowanie układów chłodzenia. Wyjątkowa warstwa siateczki nadaje mu solidny i elegancki wygląd, który nie ma sobie równych w segmencie niestandardowych układów chłodzenia. Dostępny w wersji czarnej i białej wąż łączy w sobie wytrzymałość i wyróżniającą estetykę.



Dzięki najnowszym innowacjom CORSAIR rozwija rodzinę Hydro X Series, aby zaspokajała wciąż zmieniające się potrzeby entuzjastów budowy komputerów. Rodzina Hydro X Series zapewnia nie tylko dopasowanie każdego komponentu — wszystkie elementy składają się harmonijnie na spójny, wysokowydajny i atrakcyjny wizualnie system. Podobnie jak technologia iCUE LINK, która integruje pełną ofertę komponentów dzięki ujednoliconemu standardowi przewodu, Hydro X Series jest ucieleśnieniem symfonii doskonałości pod względem wydajności i designu.



CORSAIR iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, bloki wodne do kart graficznych iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES i wąż pokryty siatką Hydro X Series XT są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR