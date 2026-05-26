CORSAIR prezentuje kolekcjonerską serię pamięci SHUGO DDR5

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś CORSAIR SHUGO DDR5 — limitowaną serię pamięci dla entuzjastów, którzy postrzegają komputer zarówno jako wydajne urządzenie, jak i osobisty projekt. SHUGO DDR5 wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją charakterystyczną pod względem wizualnym, dzięki której pamięć przestaje być ukrytym komponentem, a staje się częścią definiującą zestaw komputerowy. Każdy moduł ma wysokiej jakości aluminiowy rozpraszacz ciepła, nadruk UV o wysokiej rozdzielczości i precyzyjny tampodruk, składające się na warstwowy, kolekcjonerski wygląd. Projekty przygotowane na dzień premiery, ONYX BLADE i SAKURA NOA, zostały opracowane we , aby wprowadzić oryginalność, kunszt i tożsamość wizualną do samodzielnie składanych zestawów klasy premium.







SHUGO DDR5 wprowadza również zgłoszoną do opatentowania przez CORSAIR technologię mikrootworów do emisji światła, dzięki której podświetlenie RGB przenika przez bok modułu i staje się elementem dzieła sztuki. Każdy projekt SHUGO zawiera własny wzór mikrootworów, tworzący efekty podświetlenia, które wyłaniają się ze wzoru, a nie są od niego oddzielone. W efekcie powstała seria pamięci wyglądającej w sposób zamierzony pod każdym kątem wewnątrz komputera. Nazwa SHUGO symbolizuje siłę, stabilność i niezawodność, odzwierciedlając rolę pamięci jako fundamentu wysokowydajnych komputerów PC. Przeznaczona dla graczy, overclockerów, twórców i kolekcjonerów pamięć SHUGO DDR5 oferuje szybkość i niezawodność oczekiwaną od CORSAIR, jednocześnie zapewniając konstruktorom bardziej wyrazisty sposób na uzupełnienie ich systemów.



Każdy zestaw SHUGO DDR5 jest zbudowany z ręcznie wyselekcjonowanych układów scalonych DDR5 i niestandardowej, wysokowydajnej płytki drukowanej zaprojektowanej pod kątem wysokiej integralności sygnału i możliwości przetaktowywania. Pamięć SHUGO DDR5 jest zoptymalizowana pod kątem platform Intel i AMD oraz powiązana z opatentowaną przez CORSAIR technologią chłodzenia DHX, aby pomóc w utrzymaniu stabilnej pracy przy wymagających obciążeniach związanych z grami, tworzeniem treści i wielozadaniowością. Moduły SHUGO DDR5 zawierają indywidualnie adresowalne diody LED RGB i są w pełni obsługiwane przez oprogramowanie CORSAIR iCUE, zapewniając konstruktorom głęboką personalizację oświetlenia oraz synchronizację w skali całego zestawu. Z myślą o konstruktorach poszukujących całkowicie obsadzonego i symetrycznego układu pamięci pamięć SHUGO DDR5 będzie również dostępna z zestawem CORSAIR Light Enhancement Kit (LEK), który wypełnia puste gniazda DDR5 pasującymi modułami RGB. Moduły LEK nie zawierają pamięci i mają zastosowanie wyłącznie estetyczne.



Pamięć CORSAIR SHUGO DDR5 zostanie wprowadzona na rynek w zestawach 32 GB (2x16 GB) o szybkości do 6000 Mb/s CL28 przy napięciu 1,4 V. Pamięć SHUGO DDR5 będzie produkowana w ograniczonych ilościach i wprowadzana na rynek w sposób kontrolowany, z myślą o zachowaniu jej kolekcjonerskiego charakteru. Pamięci SHUGO DDR5 są dostępne w sklepie internetowym CORSAIR: corsair.com/s/shugo-memory w cenie 2819 PLN lub 599.99 USD.























źródło: Info Prasowe - CORSAIR