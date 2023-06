CORSAIR przedstawia inteligentny ekosystem komponentów iCUE LINK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR pokazała niektóre ze swoich najbardziej oczekiwanych produktów w tym roku: nową generację komponentów chłodzących, które pasują do rewolucyjnego ekosystemu iCUE LINK. System ten umożliwia połączenie szerokiej gamy urządzeń za pomocą jednego standardowego przewodu zarówno do zasilania, jak i transmisji danych, dzięki czemu na zawsze zmienia sposób składania komputerów i układania kabli w obudowach przez entuzjastów. Pierwsza fala produktów obejmuje układy chłodzenia procesora iCUE LINK RGB, wentylatory iCUE LINK QX RGB oraz koncentrator systemowy iCUE LINK. Technologia iCUE LINK zmienia sposób budowania komputerów zarówno przez entuzjastów, jak i początkujących majsterkowiczów. Ułatwia instalację komponentów i znacznie ogranicza plątaninę kabli, dzięki czemu wszystko jest prostsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.







Ekosystem iCUE LINK, który po raz pierwszy przedstawiono na targach Computex 2023, odmienia sposób budowy komputerów dzięki wyjątkowej technologii wykorzystania tylko jednego przewodu w konstrukcji. iCUE LINK pozwala pozbyć się wielu typów złączy, kontrolerów i gniazd kabli, które stały się codziennością w nowoczesnych komputerach, na rzecz jednego uniwersalnego złącza dla wszystkich komponentów. Ponadto każde urządzenie łączy się bezpośrednio z następnym, tworząc szereg sprzętów połączonych z koncentratorem systemowym, który za pomocą jednego przewodu dostarcza zasilanie i umożliwia transfer danych do nich wszystkich.



Układy chłodzenia procesorów iCUE LINK RGB odznaczają się fantastyczną wydajnością chłodzenia i efektownymi efektami wizualnymi. Modele H100i, H115i, H150i i H170i, o rozmiarach odpowiednio 240 mm, 280 mm, 360 mm i 420 mm, są wyposażone w nowe wentylatory QX RGB i miedzianą płytkę chłodzącą o konstrukcji split-flow, które zapewniają ekstremalną wydajność chłodzenia. Ukrycie przewodów i przesunięcie złączy na koniec radiatora pozwala ukazać głowicę pompki w pełnej krasie, aby prezentowała się nieskazitelnie jako centralny element systemu.



Wentylatory QX RGB są dostępne także samodzielnie, zarówno w wersji 120 mm, jak i 140 mm, w formie zestawów startowych z kilkoma wentylatorami lub jako rozszerzenia z jednym wentylatorem. Te jednostki, o prędkości obrotowej do 2400 obr./min (w przypadku wersji 120 mm) lub 2000 obr./min (w przypadku wersji 140 mm) z precyzyjną kontrolą PWM zapewniają efektywne chłodzenie przy niskim poziomie hałasu oraz odznaczają się wydłużoną żywotnością dzięki zastosowanym w nich łożyskach z kopułą magnetyczną. Oczywiście największą uwagę przyciągają aż 34 diody LED RGB na wentylator, które można w pełni konfigurować za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE zawierającego liczne efektowne tryby podświetlenia, takie jak będący nowością Time Warp dostępny wyłącznie w iCUE LINK. W tym precyzyjnie synchronizowanym trybie wentylatory sprawiają wrażenie, jakby były zamrożone.



Ponadto koncentrator systemowy iCUE LINK łączy ze sobą wszystkie komponenty oraz umożliwia sprawowanie kontroli nawet nad 14 urządzeniami iCUE LINK jednocześnie. Koncentrator systemowy, o wymiarach zaledwie 2" x 2", który dzięki magnetycznemu uchwytowi można przymocować praktycznie do każdej metalowej powierzchni w obudowie, dyskretnie zarządza całym ekosystemem bez odciągania uwagi od konstrukcji. Koncentratory systemowe iCUE LINK są dołączane do wszystkich układów chłodzenia procesora RGB i zestawów startowych QX RGB, a także są dostępne w sprzedaży indywidualnej.



iCUE LINK reprezentuje fantastyczną i bezprecedensową zmianę na rynku samodzielnie składanych komputerów. Firma CORSAIR spodziewa się, że ta przełomowa technologia zwiększy ogólne zapotrzebowanie na komponenty komputerowe dzięki obniżeniu poprzeczki trudności w zakresie samodzielnego składania komputerów. Klienci, którzy kiedyś zastanawiali się nad budową własnego komputera, obawiali się, że poziom złożoności tego zadania ich przerośnie. Radykalna redukacja liczby przewodów i połączeń w komputerze dzięki technologii iCUE LINK ułatwia budowę pięknych konstrukcji do tego stopnia, że nawet początkujący entuzjaści nie mają się czego obawiać.



Ponadto iCUE LINK służy jako platforma do przyszłego rozwoju. Przedstawione dzisiaj produkty to dopiero pierwsze modele z ekosystemu, który w trzecim kwartale 2023 r. zostanie rozszerzony o niestandardowego układy chłodzenia, powszechnie uważane za najbardziej złożony i niszowy segment rynku DIY. Ponadto firma CORSAIR bada potencjał licencjonowania ekosystemu iCUE LINK i jego zastrzeżonego złącza, aby dotrzeć od jeszcze większej liczby potencjalnych klientów, którzy chcą skorzystać z uproszczonego standardu budowy własnych komputerów.



Układy chłodzenia procesorów CORSAIR iCUE LINK RGB, wentylatory QX RGB i koncentrator systemowy iCUE LINK są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



Układy chłodzenia procesorów iCUE LINK RGB i wentylatory QX RGB są objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Koncentrator systemowy iCUE LINK i przewody do akcesoriów są objęte dwuletnią gwarancją. Aktualne informacje o cenach poszczególnych produktów iCUE LINK można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair