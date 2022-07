CORSAIR przedstawia pamięć VENGEANCE RGB DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś najświeższe moduły z rodziny najnowocześniejszych pamięci DDR5: VENGEANCE RGB DDR5. Moduły te zostały zoptymalizowane pod kątem najnowszych komputerów gamingowych i stacji roboczych, są dostępne w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej i oferują sensacyjną wydajność klasy DDR5 oraz spektakularny styl z podświetleniem RGB. Pamięci VENGEANCE RGB DDR5 są dostępne początkowo z szybkością do 6400 MT/s i pojemnością 32 GB (2 x 16 GB), a zestawy o częstotliwości do 6600 MT/s i pojemności 2 x 32 GB będą dostępne wkrótce. Pamięć ta rozświetla zestaw komputerowy, a jednocześnie zapewnia wyższe częstotliwości, większe pojemności i szybsze działanie technologii DDR5.







Pamięci VENGEANCE RGB DDR5 wyróżniają się dynamicznym podświetleniem RGB z indywidualnie adresowanymi dziesięcioma strefami w formie panoramicznego paska świetlnego otaczającego górną część każdego modułu. Emituje on ciągłą poświatę widoczną w szerokim zakresie kątów, która ozdabia komputer żywymi efektami podświetlenia. Wszechstronne oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia szczegółowe sterowanie podświetleniem RGB i jego synchronizację z pozostałymi urządzeniami kompatybilnymi z iCUE. Dzięki temu można nawet wczuwać się jeszcze lepiej w gry zintegrowane z podświetleniem RGB, które reaguje w czasie rzeczywistym na przebieg akcji.



Oprogramowanie iCUE zapisuje też niestandardowe profile Intel XMP 3.0 w celu sterowania wydajnością pamięci w zależności od aplikacji lub zadania, co pozwala osiągnąć maksymalną efektywność. Można w nim także regulować napięcie, by uzyskać bardziej precyzyjne przetaktowanie niż w poprzednich generacjach, które były zależne od sterowania tylko w BIOS-ie płyty głównej. Dzięki tym funkcjom oprogramowania zestaw komputerowy może osiągnąć bezprecedensowy poziom wydajności, działając z procesorami 12th Generation Intel Core i wybranymi płytami głównymi z chipsetem Z690.



Tak jak wszystkie pamięci CORSAIR DDR5 moduły VENGEANCE RGB DDR5 są zbudowane wyłącznie z ręcznie sortowanych i rygorystycznie kontrolowanych układów scalonych oraz wysokowydajnych płytek drukowanych, aby zapewnić konsekwentnie szybkie działanie z wysoką jakością sygnału i stabilnością. Układy scalone chłodzi skutecznie elegancki, aluminiowy rozpraszacz ciepła, który skutecznie obniża temperaturę pamięci i doskonale wpisuje się w nowoczesną estetykę komputera. Ograniczona gwarancja wieczysta daje poczucie pewności, że nowa pamięć wystarczy na cały okres eksploatacji komputera, a nawet dłużej.



Pamięć CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



Pamięć CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 jest objęta ograniczoną gwarancją wieczystą oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















Źródło: Info Prasowe / Corsair